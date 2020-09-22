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22.09.2020 - 15:45 |

Son dakika | Sörloth resmen Leipzig'de! İşte sözleşme detayları...

Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth Leipzig'e transfer oldu. Bordo-mavili kulüp sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi

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Alexander Sörloth resmen Red Bull Leipzig'de... Trabzonspor Kulübü, transferin sonuçlandığı ve sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi.

İşte KAP'a yapılan açıklama:

"Bonservisi Crystal Palace kulübünde olan, kulübümüzle kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sorloth'un, RB Leipzig kulübüne transfer olabilmesi için yapılan görüşmeler neticesinde Crystal Palace ve RB Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; RB Leipzig Kulübü, Kulübümüze, Alexander Sorloth ile olan 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşmemizin erken feshi karşılığında aşağıdaki ödemeleri yapacaktır.

1-Sözleşme fesih bedeli olarak 20.000.000.-EUR ödenecektir.

2-Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2.000.000.-EUR bonus ödenecektir.

3-Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının %20 si kulübümüze ödenecektir.

4-Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır.

Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sorloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."

 

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