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06.07.2020 - 07:33 |

Ahmet Çakar: Fatih Terim zirvede bırakmalı

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fatih Terim'in Galatasaray'da zirvede bırakması gerektiğini ifade etti.

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Galatasaray'ın Trabzonspor'a 3-1 yenildiği maçın ardından Ahmet Çakar, Fatih Terim'in gelecek sezon görevini bırakması gerektiğini ifade etti.

Ahmet Çakar: Fatih Terim zirvede bırakmalı

Fatih Terim'in zirvede bırakması gerektiğinin altını çizen Çakar, "Zirvede bırakmazsan ayağa düşersin, Fatih Terim, Galatasaray'ın en büyük efsanelerindendir, 9'da 8 yaptı. Bu müthiş bir şey. Galatasaray'ın önümüzdeki sezon daha kötü olma ihtimali önümüzdeki sezon şampiyon olma ihtimalinden daha yüksek" şeklinde konuştu.

Ahmet Çakar: Fatih Terim zirvede bırakmalı

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