Ahmet Nur Çebi: "Haftanın hakem mağduru Beşiktaş"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Haber Global'e yaptığı açıklamada harcama limitini önümüzdeki hafta içerisinde artıracaklarını açıkladı.

"Takımımı beğendim. Daha iyi olacak. Trabzon'dan daha iyi top oynadık, kazandık. Devamı önemli. İnşallah, devam ettiririz. Daha yukarı doğru çekersek güzel olur. Transfer ile ilgili konulara pazartesiden sonra bakalım. 4 gündür İstanbul'da değilim. Takip ettiğim konular değil."

"Bu haftanın hakem mağduru Beşiktaş"

Bu hakemlerin başlangıçları çok gözükmüyor şimdi. Trabzonspor'a sorun, canı yandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'a sorun, hepsinin canı yandı. Her gün herkesin canı yanıyor. Bu işin çözümü, dikkatli ve hassas maç yönetmekten geçiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'a verilen haksız penaltılar izledik. Bugün de Beşiktaş'ın verilmeyen penaltısı var. Bu haftanın hakem mağduru Beşiktaş olarak ilan edebilirsiniz.

"Kulüpler Birliği Başkanlığını istemiyorum"

"Kulüpler Birliği Başkanlığını istemiyorum. Beşiktaş'ın yükü ağır olduğu için istemiyorum. Yoksa, Türk futboluna hizmet etmek şereftir. Beşiktaş'ın işlerinin yoğun olmadığı bir süreçte denk gelirse hizmet etmeyi arzu ederim. Ancak, bugün değil o."

"Sanırım limiti artıracağız haftaya"

Harcama limitinde derdimi anlatamıyorum. Yorumcular hala anlamamazlıktan geliyor. Bizim ertelenmiş haliyle limitimiz bu kadar. Bizim, limitimizin ertelenmesi, ana borcun ertelenmesi diye bir şey söz konusu değil. Ertelenmiş hali bu kadar. Limit için uğraşıyoruz. Sponsorluk gelirlerimiz var. Hafta başı federasyon ile görüşeceğiz. Bileğimizin hakkıyla, gelirlerimizi artırarak limit artışıyla sağlamaya çalışıyoruz. Sanırım artıracağız haftaya.

"Fenerbahçe'nin daha evvel Bankalar Birliği ile anlaşma yapmamış olmasında ötürü ana para ödemeleri limitlerinden düşmüş idi. Anlatabildim mi! Beşiktaş'ın bu sezon zaten ana para ödemesi limitte değildi. Beşiktaş'ın limiti zaten buydu."

"Sergen Yalçın Hocam ile sürekli konuşuyorum"

"Sergen Yalçın Hocam ile sürekli konuşuyorum. Sağlığı iyi ve inşallah kısa süre içerisinde aramıza dönecek. Ancak, bu koronavirüs olayına çok dikkat etmemiz lazım. Bu süreci de, sezonu da koronavirüsle nasıl götüreceğiz bilemiyorum."

"Ben, kendi koronavirüs sürecimde 4. gün ve 7. gün iki tane negatif sonuç aldım. Kulübü bir süre başkansız idare edebilirsiniz ama hocasız futbol takımı kolay değil."

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