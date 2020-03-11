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Haberler1.Lig Haberleri Akhisarspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti
11.03.2020 - 21:16 | | İHA

Akhisarspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti

TFF 1. Lig’in 27. haftasında Adana Demirspor, evinde Akhisarspor ile karşılaştı. Müsabaka konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Akhisarspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti

TFF 1. Lig’in 27. haftasında Adana Demirspor, evinde Akhisarspor ile karşılaştı. Müsabaka konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

28. dakikada sol kanattan Erhan'ın yerden pasında ceza sahası içinde Cikalleshi, gelişine bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 0-1

48. dakikada Erkan pasını Dibba'ya gönderdi. Sağ kanattann Dibba'nın ortasında ceza sahası içinde Volan'ın şutu filelere gitti. 1-1

54. dakikada Ergin'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Onur’un yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

83. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Aosman'ın sert şutunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

84. dakikada sol kanattan atağa kalkan Adana Demirspor’da Volkan, topu ceza sahasında müsait durumdaki Dibba’ya dönerdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan

Dibba yerden sert bir şut gönderdi. Kaleci Gökhan’a da çarpan top direkten kornere çıktı.

89. dakikada sol kanattan Cikalleshi'nin yerden pasında rakip savunmaya çarpan top, arka direkteki Bjarnason'un önünde kaldı. Bjarnason'un düzgün şutunda Akhisarspor, farkı ikiye çıkardı. 1-3

90+2. dakikada Dibba'nın penaltı noktasına yerden pasında Mehmet Akyüz, ayağının dışıyla topu filelere yolladı. 2-3

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