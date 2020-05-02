02.05.2020 - 14:14 | | AKHÄ°SAR, (DHA) -Â
Akhisarspor'da alkÄ±ÅŸlar Vrsajevic'e
TFF 1. Lig'de takÄ±m halinde sahaya inmek iÃ§in koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±yla 19 Mart'ta durdurulup 12 Haziran'da yeniden baÅŸlamasÄ± planlanan sezonla ilgili alÄ±nacak kararÄ± bekleyen Akhisarspor'da Vrsajevic 2 yÄ±ldÄ±r takÄ±mÄ±n vazgeÃ§ilmezleri arasÄ±na girmeyi baÅŸardÄ±.
Akhisarspor'a geÃ§en sezon takÄ±m SÃ¼per Lig'deyken vatandaÅŸÄ± teknik direktÃ¶r Safet Susic dÃ¶neminde OsmanlÄ±spor'dan transfer olup SÃ¼per Kupa'yÄ± kazanma sevinci yaÅŸayan futbolcu ilk yÄ±lÄ±nda 20 lig maÃ§Ä±nda oynadÄ±.Â
Sezon baÅŸÄ±nda yeÅŸil-siyahlÄ±lar SÃ¼per Lig'e mendil sallamasÄ±na raÄŸmen ayrÄ±lmayan Vrsajevic, sÃ¶zleÅŸmesini yeniledi. DefansÄ±n saÄŸÄ±nda ve solunda gÃ¶rev yapabilen 34 yaÅŸÄ±ndaki BoÅŸnak futbolcu, bu yÄ±l 21'i ilk 11'de 24 lig maÃ§Ä±nda gÃ¶rev yaptÄ±. Toplam 1870 dakika sahada kalan Vrsajevic, defansta kendisiyle birlikte 2288 dakika oynayan vatandaÅŸÄ± Cocalic'ten sonra en Ã§ok forma giyen yabancÄ± oldu. Akhisar'Ä±n diÄŸer BosnalÄ± futbolcusu Hadzic ise 310 dakika oynayabilmiÅŸti.