Akhisarspor'da alkÄ±ÅŸlar Vrsajevic'e

Akhisarspor'a geÃ§en sezon takÄ±m SÃ¼per Lig'deyken vatandaÅŸÄ± teknik direktÃ¶r Safet Susic dÃ¶neminde OsmanlÄ±spor'dan transfer olup SÃ¼per Kupa'yÄ± kazanma sevinci yaÅŸayan futbolcu ilk yÄ±lÄ±nda 20 lig maÃ§Ä±nda oynadÄ±.Â

Sezon baÅŸÄ±nda yeÅŸil-siyahlÄ±lar SÃ¼per Lig'e mendil sallamasÄ±na raÄŸmen ayrÄ±lmayan Vrsajevic, sÃ¶zleÅŸmesini yeniledi. DefansÄ±n saÄŸÄ±nda ve solunda gÃ¶rev yapabilen 34 yaÅŸÄ±ndaki BoÅŸnak futbolcu, bu yÄ±l 21'i ilk 11'de 24 lig maÃ§Ä±nda gÃ¶rev yaptÄ±. Toplam 1870 dakika sahada kalan Vrsajevic, defansta kendisiyle birlikte 2288 dakika oynayan vatandaÅŸÄ± Cocalic'ten sonra en Ã§ok forma giyen yabancÄ± oldu. Akhisar'Ä±n diÄŸer BosnalÄ± futbolcusu Hadzic ise 310 dakika oynayabilmiÅŸti.