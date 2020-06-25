25.06.2020 - 12:30 | | Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)
Akhisarspor'dan TFF trafiği
Akhisar Devlet Hastanesi'nden taburcu olup Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki odalarında karantinaları süren yeşil-siyahlılar, TFF Sağlık Kurulu'nun Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün değiştirilmesini talep ediyor.
TFF 1'inci Lig'de Altay deplasmanı öncesi geçen cuma günü yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkınca futbolcular Burhan Eşer, Ergin Keleş, Vrsajevic dahil kulüpten toplam 12 kişiyle karantina altına alınan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, salı gün girdikleri PCR ve antikor testinin negatif çıkması üzerine Futbol Federasyonu'yla temasa geçti.
Akhisar Devlet Hastanesi'nden taburcu olup Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki odalarında karantinaları süren yeşil-siyahlılar, TFF Sağlık Kurulu'nun Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün değiştirilmesini talep ediyor. Teknik direktör Yılmaz Vural, TFF'nin talimatta değişiklik yapmasıyla pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçına futbolcularıyla birlikte yetişmeyi planlıyor.