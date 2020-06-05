Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Akhisarspor'un zorlu periyodu
05.06.2020 - 13:33 | | AKHİSAR, (DHA)

Akhisarspor'un zorlu periyodu

TFF 1. Lig'de 3 aylık koronavirüs salgını arasından sonra maratona dönmeye hazırlanan Süper Lig adaylarından Akhisarspor, 16 gün içinde 4 zorlu maçla terleyecek.

Akhisarspor'un zorlu periyodu
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı fikstüre göre ara sonrası ilk maçında 21 Haziran Pazar günü saat 20.00'de en yakın rakiplerinden Altay'a konuk olacak yeşil-siyahlı ekip, 28 Temmuz Pazar iç sahada Ümraniyespor'u ağırlayacak. 

Bu karşılaşmadan hemen sonra hafta içinde 2 Temmuz Perşembe günü İstanbulspor deplasmanına çıkacak Akigo, periyodu 6 Temmuz Pazartesi günü evinde Balıkesirspor sınavıyla tamamlayacak. TFF, kalan son 2 haftanın programını ise henüz ilan etmedi. Akhisarspor, lige ara verilmeden önce normal sezonun bitimine 6 maç kala 45 puanla direkt Süper Lig hattındaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un 2 puan gerisinde yer alıyordu.

Oğuz Altay: "Luyindama vve Marcao'ya gelen teklifler değerlendiriilecek"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Beşiktaş'ta maaş krizi! Takım bul...

Son dakika | Beşiktaş'ta maaş krizi! Takım bul...

Budapeşte'de seyirci rekoru

Budapeşte'de seyirci rekoru

Ahmet Ürkmezgil: 'Bilmiyorum' meselesini kabul etmiyorum, o zaman size 'neredeydin' derler

Ahmet Ürkmezgil: 'Bilmiyorum' meselesini kabul etmiyorum, o zaman size 'neredeydin' derler

Günün Canlı Maç Yayınları (05.06.2020)

Günün Canlı Maç Yayınları (05.06.2020)

Sıradaki Haber