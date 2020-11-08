İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan lig ve kupa maçları hafızalarda tazeliğini koruyor korumasına da, Trabzonspor mevcut kadroyu koruyamadı!

Hal böyle olunca…

A. Alanya, ligin gizli lideri olarak başladı, Trabzonspor ise kendini gelmeye çalışıyor…

Karşılaşma öncesi kime sorsanız “ maçın favorisi kim?” diye, çoğunluk ev sahibi derdi herhalde.

Hakkını teslim edelim A. Alanyaspor’un, son yıllar futbol dünyasında kendine yer bulan “ akan oyun” diye tabir edilen oyunda çok başarılılar.

Atletik oyunculara sahipler, boş alanları- koşu koridorlarını çok iyi kullanıyorlar.

1’i bulduklarında sıralı sisteme geçmişçesine arka arkaya atıyorlar. Hele kendi sahalarında farklı sonuçlar alıyorlar.

Bordo-mavili takımın oyun formülü; orta sahayı kalabalık tutup, defans arkasına-arasına hızlı adamlarının ayaklarına atacakları toplarla sonuca gitmekti. Bunda da zaman zaman başarılı oldular. Djaniny’nin yakaladığı iki net pozisyon vardı. Hadi birini kaçırdın, ikincisinde müsait durumda olan Pereira’yı düşünmüş olsa, Portekizli oyuncu hayatının en rahat golünü atacaktı belki de!

Djaniny’nin yaptığına “ bencillik” deyip geçelim!

Alanyaspor’un oynamasına, pozisyon bulmasına müsaade etmeyen bordo-mavili oyuncular, hızlı oynamanın karşılığını yine de aldılar.

Uğurcan’ın, meşin yuvarlağa gez-göz-arpacık yaparak Serkan’a nişanlaması, Serkan’ın rakip defans oyuncularının başını döndüren ortayı tehlikeli alana yapması, Afobe ve Caulker’i adeta birbirine düğümledi!

Duran toptan kafayla Alanyaspor’u havalandırmaya çalışan Caulker, bu defa kendi ağlarını havalandırdı! Anlayacağınız; Caulker, 1 o kaleye, 1 bu kaleye attı!

Hiçbir oyuncunun karşılaşmak istemediği pozisyonda, Afobe’nin de katkısının büyük olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Bir söz vardır “ … Dev kuyuya da girse devdir” Dememiz o, adınız Trabzonspor olunca, ligdeki sıralamanız ne olursa olsun!

Lige iyi başlayamayan, son haftalar inanılmaz kötü oynayan Trabzonspor’un yerinde başka bir olsaydı, formda takımın ilçesi Alanya’dan elleri boş dönerdi.

Taşıdığı forma ve armanın ağırlığını dünyada tartacak kantarın hiçbir zaman icat edilmeyeceğini bilen oyuncular tepki verir! Trabzonsporlu oyuncular dün de o tepkiyi göstermiş oldular.

Tüm olumsuzluklara, kısıtlı kadroya rağmen iyi mücadele ettiler, ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Galip de gelebilirlerdi.

Unutmadan…

İhsan hoca, son bölümlerde Nwakaeme’yi de kullanabilirdi, kullanmalıydı da!