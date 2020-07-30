Pandemi sonrası oynadığı futbolla sevenlerini hakikaten çok üzdü bordo-mavili takım. Kapılarına, ayaklarına kadar gelmesine rağmen kaçırdıkları-kaptırdıkları şampiyonluk sonrası deyim yerindeyse her Trabzonsporlunun evinden adeta cenaze çıktı; moraller yerle bir, yüzler asık, ağızları bıçak açmıyor!

Bordo-mavili oyuncular da taraftarlarını ne kadar üzdüklerinin farkındalar. O anlamda hem kendilerini affettirme hem de camianın bozulan moralini bir nebze de olsa düzeltebilecekleri bir gece onlar için…

Ayrıca Trabzonspor 10 yıldır o kupaya hasret. Üstelik Alanya’da uzatmaların son saniyesinde yenilen gol hiçbir Trabzonsporlunun aklından çıkmıyor.

A. Alanyaspor için de durum farklı değil, onlar için de kupa bir ilk olacak… Oyuncular, Fenerbahçe ile anlaşan teknik adamlarını kupayla uğurlamak isteyecekler…

Özet bu; ister rövanş karşılaşması deyin, ister moral bulma, gönül alma ya da uğurlama maçı deyin, siz bu duruma!

İlk yarının özetine gelince…

20. dakikada Uğurcan’ın şanına yakışır kurtarışı, 21’de Guilherme’nin kaçırdığı pozisyondan sonra izleyenlerin keyif aldığı bir karşılaşma oldu.

Trabzonspor topa daha fazla sahip, pandemi sürecinde sergilediği en etkili oyundu. 25’te kaptan Sosa, kral Sörloth ve Trabzonspor’un 10 numarası Abdülkadir’in yardımlaşması sonrası gelen gol; bordo-mavili takımın kazanacağı 9.kupaya göz kırpması demekti! Üç oyuncunun bu paslaşması altyapı eğitimlerinde ders olarak gösterilmeli.

Trabzonspor ikinci yarı pas oyunundan çok uzaktı. Risk alarak oynayan Alanyaspor karşısında, topa ilk yarıda olduğu gibi daha fazla sahip olarak, pas yaparak oynayabilmiş olsaydılar, 2. golü bulmaları işten değildi.

Böyle bir durumda orta sahaya taze kan Ndiaye, değişikliği yapılabilirdi, yapılmalıydı…

Tüm bunlara rağmen bordo-mavili oyuncular iyi mücadele ettiler…

Bitirelim… Trabzonspor 9. Kupasını, 10 numara formanın sahibi Abdülkadir Ömür ve liglerin kralı Sörloth’un ayağından gelen golle müzesine getirdi..