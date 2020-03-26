Abdülkadir Ömür’ün dönüşü..!

Eylül 2019.

Abdülkadir Ömür, sakatlanır.

“ Ameliyat olacak...” haberi, Ömür ailesi ve Trabzonsporluların moralini yerle bir eder. Zira geri dönüşü koca bir soru işaretidir?

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Her kafadan farklı yorumlar, akla ziyan duyumlar:

“ Abdüş, sezonu kapattı…”

“ Oynayabilse dahi eski formunu yakalaması çok zor…”

“ Futbol hayatı bitebilir…”

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“ Yayla dumanı gibidir, sahada görürsünüz ama tutabilmek-durdurabilmek mümkün değildir!” benzetmesini yaptığımız büyük yeteneğin futboldan bir müddet ayrı kalması hakikaten üzüntü verici, moral bozucu, can sıkıcı…

Ülke futbolu için çok kötü! Trabzonspor için çok kötü… Abdülkadir ve ailesi için daha da kötü!

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Dikkatli izleyicilerimiz, gazetemiz Milliyet’in SKORER TV programlarında, Abdülkadir için “ Yürümeye ve de topa ayak vurmaya başladığında Çarşıbaşılıların neşe kaynağı, Trabzonspor’da oynamaya başladığında sadece Çarşıbaşıların değil tüm Trabzonsporluların gurur duyduğunu..

Allah, onu dünyaya futbol oynasın diye gönderdiğini..

Dünyanın, onu büyük bir keyifle izleyeceğini..

Hatta zamanla çok daha iyi olacağını, şimdilik yüzde 60-70 kapasiteyle oynadığını..

Abdülkadir’in kitabında yılmak, yıkılmak ve de usanmak diye bir şeyin yazmadığını..

Pozitif ve enerjik olduğunu dediğimizi hatırlarlar.

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Ömür ailesini yıllardır tanıyan biri olarak, aldığımız acı haber sonrası, Avrupalıların seneler evvel adını “ Türk Messi” koydukları çocuğu telefonla aramak, geçmiş olsun demek ve baba Mustafa Ömür’e moral vermek için telefonumuza sarıldık…

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İlk aramada yerli Messi’ye ulaşamadık…

Devamında baba Mustafa Ömür’le görüşmüş, görüşme sonrası kendimi, kafama naylon bir torba geçirilmişçesine hava alamıyor, boğuluyormuşum gibi hissetmeye başlamıştım!

İlk aramada telefonu kapalı olan Abdülkadir, çok geçmeden geri aradı…

Geçmiş olsun dileklerimizi ve ileriye dair temennilerimizi ilettik…

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Dedik ya, Abdülkadir Ömür, pozitiftir, neşelidir, yılmaz, usanmaz!

Teşekkür ettikten sonra umut veren, mutlu eden kelimeler nehir gibi akmaya başladı ağzından:

( Özetle ) “ Allah beterinden korusun. Sakatlığımın vereceği acı, şampiyonluğa giden yolda Trabzonspor’umu, arkadaşlarımı yalnız bırakmanın vereceği acının yanında lafı olmaz abim! Ağabeylerim-takım arkadaşlarım benim yokluğumu hissettirmeyeceklerine adım gibi eminim. Sahalara eskisinden çok daha güçlü ve erken dönüp, şampiyonluk yolunda takımıma elimden gelen katkıyı sağlamalıyım, sağlayacağım da… Milyonlarca Trabzonsporlu'yu ve Trabzonspor’un şampiyonluğunu hayal ederek çok daha sıkı ve hırsla çalışacağım…”

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Abdülkadir Ömür, sözünü ettiği, dediği gibi sezon bitmeden sahalara döndü, formayı kaptı, her zamanki gibi yine umut verdi.

Tabi ki en büyük hayali Trabzonspor formasıyla şampiyonluk yaşamak…

Kendisi gibi şampiyonluk hayali olan her Trabzonsporlu'nun hayalini gerçekleştirmesi bizim de en büyük dileğimizdir!