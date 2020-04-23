Abdülkadir Ömür’ün hayalleri...!

Trabzonspor resmi internet sitesinin dün yayımlamış olduğu videoda Abdülkadir Ömür, ‘karantina günlerini’ anlattı ve hayallerini sıraladı.

Keyif alarak, gurur duyarak izledik.

Doğal olarak biz de eskilere gittik ister istemez… Yıllar evvel kaleme aldığımız bir yazımız düştü aklımıza… Keyif alarak okuyacağınızı umuyoruz…

Trabzonspor’un Ömür’ü

Her ne kadar babasının çalıştırdığı halı sahada meşin yuvarlak ile tanışmış olsa da, Çarşıbaşıspor kulübünün açtığı yaz futbol okulunda 9 yaşında futbola “merhaba” dedi Abdülkadir Ömür.

O’nu önce Çarşıbaşılılar tanıdı…

Halı sahada başlayan namı sis bulutu misali çevreye yayıldı.

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Çarşıbaşılıların kısaca “ Abdüş” diye seslendikleri çocuk, daha ilk yılında Trabzonspor alt yapı hocalarının dikkatini çekti…

Kısa zamanda ver elini hayallerini süslediği Trabzonspor.

Karakaşlı, kömür gözlü çocuk hayallerini ve rüyalarını süsleyen Trabzonspor’dadır artık.

İlk zamanlar heyecandan günlerce gözüne uyku girmemiş, yemek bile yiyememiş!

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Zaman zaman Trabzonsporlu futbolcu ağabeyleriyle minik kalbinin attığı Avni Aker’e çıkıp, seremonilerde istiklal marşını büyük bir gururla okudu…

Gün geldi top toplayıcı çocuklardan biri oldu…

Oynamak için acele ettiği stadın, hayranlıkla-şaşkınlıkla izlediği tribünlerinden “ Bordo-mavi, şampiyon Trabzon tezahüratları” altında büyüdü Mustafa’nın oğlu Abdülkadir…

Aslında seyircinin bu haykırışı , o’nun gelecekte omuzlarına yüklediği yükün ne kadar ağır olduğunu-olacağını hatırlatıyordu Çarşıbaşılı Abdülkadir’e..!

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Gel zaman git zaman ufacık tefecik çocuk Trabzon’da da tanınmaya başlar.. Yıllar önce Çarşıbaşılıların tanıdığı-konuştuğu gibi…

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Kâh annesiyle, kâh babasıyla, Trabzon-Çarşıbaşı arasında yıllarca yaptıkları yolculuk onları hiç ama hiç sıkmadı… Aksine gurur duydular, mutlu oldular…

Arada bir minibüste derslerine çalıştı Abdülkadir.

Uykusu geldiği zamanlar anasının kucağına koydu ufacık başını…

Babası Mustafa Bey, aynı güzergâhta farklı Trabzonspor anılarını anlattı; unutulmayan Trabzonspor maçlarını paylaştı onunla. Tüylerin diken olmasını o yaşta hissetti Trabzonsporlu Abdülkadir.

Ders çalışmadığı zamanlar bazen durgun, bazen kabaran Karadeniz’i izlerken hep Trabzonspor’da oynamanın hayalini kurdu o yaşta… Dersleri gibi sahada da çok ama çok çalışması gerektiğini biliyordu ayrıca…

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Evet, ufacık tefecik, küçücüktü ama beyin yaşı nüfus kâğıdında yazan yaşın birkaç misli fazlasıydı. Büyük adam gibi davranıyor, akıl dolu cümleler nehir gibi dökülüyordu ağzından…

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Milli Takımı yönetenlerin merceğine girer bu defa. Onlar da şaşırır bu duruma; sadece saha dışında değil, saha içinde de ele avuca sığmıyor bu çocuk!

Bizimkiler “ Messi’ye benziyor” derken, Avrupalılar “ Yerli Messi” damgasını çoktan vurmuştu bıyıkları yeni terlemeye başlayan o çocuğa.

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Bugün 7’den 70’e herkes Abdulkadir’i konuşmaya başladı… Yıllar evvel Çarşıbaşılılar ve Trabzonlular-Trabzonsporluların konuştuğu gibi…

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Şu da bir gerçek; gerçek Abdülkadir bu değil… Zamanla çok daha iyisini izleyeceğimizi söyleyelim…

“Asla şımarmaması… Oldum” dememesi için biz de arada-sırada nasihatlerde bulunuyoruz, hocaları gibi, ailesi gibi, Trabzonspor’u yönetenler gibi… Zaten o da her şeyin, sorumluluğunun farkında. Zira iyi bir aile eğitimi aldı, almaya da devam ediyor, öğrenmenin sonu olmadığını bilenlerden…

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Ailesinin mutluluğunu anlatmaya kelimeler yetmez… Baba mutlu, anne mutlu milyonlarca Trabzonsporlu gibi…

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Abdülkadir, 4-5 yıldır Çarşıbaşı’ndan Trabzon’a idmanlara tek başına gidip-geliyor ama milyonlarca futbolseverin yanında-arkasında olduğunu adı gibi biliyor…

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O’nun ve Yusuf Yazıcı’nın bu derece iyi olması, şans bulup Trabzonspor’da oynamaları alt yapıda oynayan futbolcuların önünü açtıkları için gelecek vat eden genç fidanları hem heyecanlandırdı hem de oynama iştahlarını artırdı.

Biliyorsunuz Trabzon ve çevresi futbolcu tarlası; Brezilya gibi…

Altyapıdan daha ne Abdülkadir’ler ne Yusuf’lar çıkar, çıkacaktır da…

Not:

Abdülkadir, dün yayımlanan videoda hayallerini bir kez daha dile getirdi; Trabzonspor’un şampiyonluğu ve Avrupa’nın en iyi takımlarında, dünyanın en büyük oyuncularından Messi ile birlikte oynamak… Bizlere de inşallah demek düşer!

Evet, Abdülkadir’in hayalleri var, her Trabzonsporlunun şampiyonluk hayali gibi!

Abdüş’ümüz, yani bizim ‘Messi’miz hayallerini gerçekleştirebilir mi?

Onu yıllardır yakinen tanıyan, izleyen biri olarak şunu söyleyebilirim:

Tanıdığımız, bildiğimiz o Abdüş, kafaya koyduğunu yapar; üstesinden gelemeyeceği hiçbir engel yoktur! Zira o’nun için imkânsız diye bir şey yoktur!

Hayde Abdüş be!