Abdülkadir’in sakatlığı moralleri bozdu..!

Sakatlığı tamamen atlattı… Kendine geliyor, eski günlerine dönüyor…

Abdullah Avcı, onu futbola ilk başladığı yerde de oynatmaya başladı, iyi de oynuyor derken… Şanssızlığın da bu kadarı!

Hep söylerdin ya çocuk “ Ayağım kopsa da Trabzonspor’um için oynarım..!”

Bunu da atlatacağını, yeniden ayağa kalkıp, kaldığın yerden devam edeceğini biliyoruz Abdülkadir.

Çünkü sen çok güçlüsün!

Geçmiş olsun, bir an evvel sahalara dönmen dileklerimizle…

**

Dün akşam koca ilk yarı için futbol adına söyleyeceğimiz tek cümle, O Abdülkadir Ömür’ün pişirip, genç Serkan’a servis yaptığı, Trabzonspor’un genç sağ bekinin de, sol açık Nwakaeme’ye sunduğu gol pasıdır…

Onun harici kaleyi bulan şutu yoktu bordo-mavili takımın…

Konyaspor’un birkaç atağı vardı hedefi bulmayan. Kaleyi bulan bir topa da Uğurcan, müsaade etmedi.

**

Fakat ikinci yarı öyle bir Trabzonspor vardı ki sahada…

İlk yarı oynanan oyunla, ikinci yarıdaki futbol arasındaki fark; gece ve gündüz misali…

Sahanın her metresini kullanan, rakibe alan bırakmayan…

Sahada basmadık yer bırakmadı Avcı’nın talebeleri. Devre arasında soyunma odasında ne olduysa; Abdullah hoca, oyuncularına ne demişse, nasıl motive etmişse..!

Anlayacağınız, ilk yarıda oynayan oyuncular gitmiş, ikinci yarı başka oyuncular gelmiş.!

Serkan, Parmak, Marlon, Baker, Flavio, diğer maçlara oranla daha etkili oynadılar, Nwakaeme, gibi.

**

Örneğin, 57’de, 2. Gol öncesi herkesin auta çıktı, yetişmesi mümkün değil dediği-düşündüğü anda, Parmak, saha dışına çıkmakta kararlı olan meşin yuvarlağın peşine öyle bir koşu yaptı ki, servisten yeni çıkan, uçak yakıtı kullanan araba hızında! Yaptığı o koşunun karşılığı da gol oldu, maçın kırılma anıydı zaten.

Devamında ilk golü atan Nwakame’ye de, Flavio’ya asist yapmak düştü.

**

2. Golden sonra Trabzonspor daha da etkili oynamaya başladı. Ayağa hızlı ve isabetli paslar yaparak, sakin ve sabırla, iyi mücadele ederek. Sezonun en etkili oyunlarından diyebiliriz. Pasa dayalı oyunda en büyük pay sahibi Abdullah Avcı’nın olduğunu söylemeden geçmeyelim elbet.

Djaniny’nin attığı gol klastı ama Trabzonspor’un golcüsü olamaz! Dün de etkisizdi.

**

İkinci yarıdaki mücadeleye, yardımlaşmaya, pasa dayalı oyuna “evet”.

Fakat gelecek haftalar yeterli değil! Eksik yerlere takviyelerin bir an evvel yapılması gerekir.

Her şeye rağmen üç puan güzel de, Abdülkadir’in sakatlığı; herkesin-hepimizin-herkesimin moralini bozdu!