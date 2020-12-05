Antrenör tercihi, oyuncu seçimleri ve…

Günümüzde antrenör tercihinin ne kadar önemli olduğu…

Bu konuda yanlış atılmış bir adımın maddi ve manevi anlamda büyük yıkımlara sebep olabileceği…

Her şeyden öte takımın karakteri ve futbol kimyası büyük yara alabileceği bir kez daha anlaşıldı…

Başta Trabzonspor kulübü olmak üzere tüm kulüplerimize ders olsun!

Öyle ya, birkaç ay evvel şampiyonluğa oyna, gelinen noktada yeniden ayağa kalmak için çareler ara..! Bu başarısızlıkta kadro mühendisliğindeki yanlışlar da çabası…

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Şöyle de bir anlayış hakim;

Kulüplerimizi yönetenler, fazla oyuncu transfer edilince takımlarının şampiyon olacağını sanıyorlar…

Hâlbuki takım sporlarında birbirinden farklı insanların tekbir bireymiş gibi davranıp oynayabilmesi özel bir çabayı gerektirir, zaman da gereklidir…

Zira değişik kültürlerden gelen farkı yapıda oyuncuları ortak amaçlar doğrulusunda motive etmek zordur…

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Sıkça dile getiririz:

Bir takımın defansı et tırnak birlikteliği taşımıyorsa, o takım futbolun kolektif boyutunu sahaya yansıtmasının mümkün olmadığını, olmayacağını…

Abdullah Avcı, Trabzonspor’un röntgenini çekti, işe de savunmadan başlayacağını söylemişti.

Son iki maçta Trabzonspor iyi oynamamış da olsa, Edgar ve Vitor Hugo, hata yapmadıkları için galip geldiler. Bu iki stoper bir önceki sezon olsaydı; bordo-mavili takım elini-kolunu sallaya sallaya şampiyon olurdu!

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Geçtiğimiz sezon pandemi süreciyle başlayan önlenemeyen düşüş, sezon başı yanlış teknik adam seçimi ve oyuncu tercihleriyle daha da hızlandı. Hem de ne düşüş!

Bu durum ne Trabzonspor’un ne de Trabzonspor camiasının kabulleneceği bir şeydi.

Alınan sonuçlar sayesinde oyuncuların bilinçaltına “ acaba yine mi kaybedeceğiz?” endişesi, korkusu da yerleşmiş oldu! İskelet kadronun bozulduğu yetmemiş gibi…

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Dememiz o; Abdullah Avcı ve ekibi, oyuncularına sadece teknik-taktik, fizik-kondisyon çalışmaları yaptırmayla kalmayacak, özgüvenlerinin yerine gelmesi için mental çalışmalara da bir kadar mesai harcayacak. Zira futbolcular da insandır, onlar da et-tırnak, sinir ve kemikten yaratılmışlardır, engin-kırılgan bir yapıya sahiptirler, zihinsel-ruhsal dünyaları vardır.

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Özetle…

Avcı, sezon başı Trabzonspor’a getirilmiş olsaydı, iskelet kadronun dağıtılmasına müsaade etmez ( Sörloth yine giderdi) oynadığı rakiplere bildiği duayı ettiren takımın eksik bölgelerine nokta transferler yaptırırdı ki…

İşte o zaman bugün bizler ve de TV ekranlarında “ az sonra Trabzonspor’u konuşacağız” deyip, az sonraya gelindiğinde “ süremizin sonuna geldik, haftaya artık ” diyenler ile çok daha şeyler yazıyor, konuşuyor olacaktık!

Geleceğe, önümüzdeki maçlara bakacağız artık!