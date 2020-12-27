Derler ya hani “ üç puandan fazlası…” diye. Dünkü karşılaşma da onun gibi bir şeydi işte.

Lige kötü başlıyorsunuz, kötü oynuyorsunuz, dahası tel tel dökülüyorsunuz, hal böyle olunca sevenleriniz ile aranız açılıyor tabiri caizse, ligin tepesindeki takımlarla (puan olarak) açıldığı gibi! O anlamda Trabzonspor’un derbide alacağı üç puan hem yukarılarda olmasını sağlayacak hem büyük moral olacak hem de gelecek haftalar adına umutlar artacaktı ki…

İlk yarının kısa bir özetini geçecek olursak; evet Galatasaray hızlı, Trabzonspor topun arkasına geçerek, rakibini bekleyerek başladı. Avcı’nın taktiği bu yönde idi. O, yani ilk bölümde bile bordo-mavili ekip Djaniny ile çok net pozisyona girdi, Yeşil Burunlu milli oyuncu son vuruşu iyi yapabilse Avcı’nın takımı maça 1-0 başlayacaktı ki…

İyi bir golcünüz olmayınca topu filelerle buluşturmada sıkıntı yaşayabiliyorsunuz…

İlk yarı bir elin parmak sayısı kadar gol pozisyonuna girdi bordo-mavililer… Onlardan birini atmış olsaydılar, oyunun seyri, rengi farklı olabilirdi. Son haftaların golcüsü Hugo’nun kafa vuruşu en net olandı, Okan’ın inanılmaz kurtardığı… Doğal olarak son sözü Arda, söyledi.

İkinci yarı Trabzonspor gol aradı ama…

Trabzonspor’un kadrosu yeterli değil, Avcı’nın da eli güçlü değil. Daha önce de yazmıştık, bu takım hücum oynayamaz, oynadığında arkada geniş boşluklar bırakıyor. Zira orta sahası yok, ileride top tutan, adam eksilten sadece Nwakaeme var. Düşünün koca Trabzonspor’un golcüsü yok tamam da, orta sahasında Taylan, tarzında bir oyuncusu da yok, onca oyuncu alınmasına rağmen.

İkinci yarı Trabzonspor arkada geniş alanlar bıraktı, Oğulcan da Afobe, Djaniny, değil ki ayağına gelen fırsatı değerlendirince iş bitti…

Özetle, Avcı’nın öğrencileri dün sahadan üç puanla ayrılmış olsaydı, Trabzonspor için çok büyük moral olacaktı. Galatasaray çok da iyi oynamadı, girdikleri pozisyonları değerlendirdiler...