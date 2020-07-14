Trabzon bunu hep yapıyor!

Beden; gözler Denizli’de, kulaklar Konya’da…

Konya, MP Başakşehir maçından bordo-mavililerin çok arzu ettiği haber gelecek de!

Sen kapına, ayağına, avucuna gelen bu fırsatı elinin tersiyle itekle, sonra da “bir umut” diyerek, uzaklardan, başka karşılaşmalardan müjdeli haber bekle!

Başakşehir, Konya’da golle başladı, Trabzonsporlularda moraller doğal olarak sıfır…

Trabzonspor, 14’te Ekuban ile golü buluyor, sevinç; buruk!

Oynanan futbol dağdan dağa güvercin uçurdum anlayışı! Hoca başta olmak üzere sahada ne yaptığını bileni ara ki bulasın!

Konya’dan iyi haberler gelmeye başlamasına rağmen bordo-mavili oyuncularda hala “tık” yok!

Ankaragücü, Alanya ve Antalya maçlarında olduğu gibi al gülüm, ver gülüm… Dünya yansa bir kalbur samanları yanmayacakmış gibiydiler!

Hadi Konya’daki skordan haberleri yoktu diyelim, soyunma odasında mutlaka öğrenmişlerdir, skorun 3-1 olduğunu.

Ve…

Bir hafta önce morali yerle bir olan Trabzonsporlular yeniden umutlanıyor.

Rakip kaybediyor tamam da Trabzonspor kazanabilecek mi, o da başka bir soru?

Konya’dan gelen haber, oyuncuları ateşlemedi, Trabzonspor ikinci yarıya daha istekli, daha arzulu başlaması gerekirdi oysa…

Hüseyin hoca başta olmak üzere futbolcuların deyim yerindeyse elleri ayaklarına dolaştı. O anlamda maçtan sonra da Hüseyin Çimşir “ … beceremediğini…” söyledi zaten…

Şampiyonluğa oynayan takımın evlere şenlik goller yemesi koca bir sezonun özeti sanki! Panikle yapılan oyuncu değişiklikleri de ayrı bir konu!

Her şeye rağmen, maçın kırılma anları 75. Dakikada Sörloth’nun direkte patlayan şutu, Costa’nın boş kaleye atamadığı gol ve 90’da direkten dönen topu...

Bu arada, Trabzonspor’un verilmeyen buz gibi penaltısı da arada kaynadı gitti!

Özetlersek; Trabzonspor, Ankaragücü, Alanya ve Antalya maçlarında olduğu gibi yine kaybetti. Kaybetmeseydiler umutlarını son haftalara taşıyacaklardı ama Trabzonspor bunu hep yapıyor, dün de yaptığı gibi…

Hoca ve futbolcular, taraftar kadar inanmış olsaydı, ayaklarına gelen bu fırsatı bir kez daha tepmezlerdi.

Dün, Alanya, Ankaragücü ve Antalya maçları sonrası üzüntüyü iliklerine dek yaşayan Trabzonsporlular, Konya’dan gelen gol haberleriyle “bir umut” diyerek, takımlarından galibiyet beklediler. Trabzonsporlu oyuncuların kucaklarına gelen fırsatı bir kez daha ellerinin tersiyle itmesi, onların acılarını daha da derinleştirdi! Haklılar çünkü hayalleri ayaklarında olan futbolcular, şampiyonluğa onlar kadar inanmadı.