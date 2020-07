Defansa mutlaka takviye yapılmalı…!

Düşünün; bir hafta öncesine dek şampiyonluğa oynuyorsunuz, ligin son maçında Kayserispor’a mağlup olsanız, Sivasspor da kazanmış olsa ligi 3’ncü bitireceksiniz.

Sivasspor, Göztepe’ye mağlup oldu tamam da…

Dün 37. Dakikada Trabzonsporların canı-ciğeri Uğurcan, o çifte kavrulmuş kurtarışı yapmamış olsaydı, ‘ Trabzonspor mağlup’ haberi İzmir’e ulaşacak, Göztepe- Sivasspor maçının seyri de, rengi de değişebilirdi. Hüseyin Türkmen’in, Uğurcan’ı geçip filelerle buluşmakta olan topa yaptığı inanılmaz müdahalesi için de benzer cümleyi söyleyebiliriz.

Dememiz o, o pozisyonlar gol olsaydı, Trabzonspor’un o maçı o oyunla çevirme şansı mümkün değildi!

Çünkü Trabzonsporlu oyuncular ligi kafalarında bitirmiş, hepsinin aklı-fikri Çarşamba günü oynanacak Türkiye Ziraat Kupası maçında olduğu her hallerinden belli oluyordu.

Kayserispor’un en büyük şanssızlığı;

Uğurcan Çakır gibi bir kaleciye karşı oynamaları…

Trabzonspor’un Novak gibi golcü bir sol beke ve kral Sörloth gibi bir oyuncuya sahip olmasıydı.

Anlayacağınız, bu üçlü dünkü maçın kader adamlarıydı; Uğurcan, durdurdu, Novak başlattı, Sörloth, son noktayı koydu...

Hazır konu açılmışken, Trabzonspor yönetimi ne yapıp ne edip Novak ile anlaşmalı…

Ayrıca defans hattına mutlaka iki stoper ve de kaliteli bir ön libero alınmalı… Aksi halde gelecek sezon “ Covid -19’un aşısı bulundu, Trabzonspor defansına çare bulunamadı!” yazmaya devam edeceğiz! Zira yıllardır hep ‘ kansere çare bulundu... ’ diye yazmıştık!

Futbol hakikaten enteresan bir oyun!

Ankaragücü’nün, Denizlispor’a gol attığı haberi duyulunca…

Ligin kaderi bir anda değişebilirdi, o anlamda son dakikalar inanılmazdı, neyin ne olacağı belli değildi, kısacası her an her şey olabilirdi.

Bir tarafta hüzün, diğer tarafta sevinç…

Film gibi, adı da gergin bekleyiş!

Kayserispor ve Denizlisporlular için son birkaç dakikaya kalp dayanmaz...

Denizlisporlular için bitmek-tükenmek bilmeyen anlar, bitse de rahatlasak.

Kayserisporlularda da; bir gol atsak!

Düşünün; Kayserispor, 2’nci golü bulmuş olsa ligde kalacak… Pozisyona da girmedi değiller.

Velhasıl kelam…

İki hafta önce şampiyonluğa giden yolda Trabzonspor’a büyük yara veren Denizlispor, Trabzonspor’un dün Kayserispor’u mağlup etmesiyle ligde kaldı… Tabi ki Denizlispor da o maçı kazanmamış olsaydı, o da ayrı bir konu… Futbol böyle bir oyun işte...

Sörloth’un son dakikada attığı gol ile krallığını resmen ilan etmesi, Trabzonsporluları mutlu ettiğini de söylemeden bitirmeyelim…