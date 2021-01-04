‘Ekuban, bu can sana kurban!’

Karagümrük’ün eksikleri çok da, Trabzonspor’da hem geçtiğimiz yıldan eser yok, hem de yılın en iyi transferlerinden Vitor Hugo, sakatlığından dolayı yok.

Bordo-mavililer hazır İstanbul’a gelmişken, daha önce Trabzonspor’da görev yapan Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’dan transfer nasıl yapılır konusunda ders alsalar bari! Sayın başkan da bir şeyler anlatır gayri. Öyle ya, sadece futbolcu istemekle kalınmamalı. Konfüçyüs, “Bir kişiye iyilik yapmak istiyorsan ona balık verme, balık tutmayı öğret” demişti ya hani.

Kırmızı-siyahlı takımda eksiklerin çok olması, Trabzonspor için büyük bir şanstı. Şans, adeta Trabzonspor’un kapısını kırdı ama, ilk yarıda bordo-mavililer, o kapıyı açıp meşin yuvarlağı bir türlü rakip ağlarla buluşturamadılar. Flavio’nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı, yılda 1 milyon 350 bin euro maaş alan Djaniny’nin boş kaleye kaçırdığı pozisyonlar…

Onu atamayacaksanız, hangisini atacaksınız?

Ya iptal edilen Ekuban’ın golüne ne demeli? Oysa kural çok açık, “Eğer bir hücum oyuncusu top kaleye girerken kale direkleri arasında ve kale ağları içinde sabit olarak durursa, gol geçerli sayılmalıdır. Ancak hücum oyuncusu rakip oyuncunun dikkatini dağıtırsa gol geçersiz sayılmalı ve oyuncuya sportmenlik dışı hareketinden dolayı ihtar verilmelidir.”

İptal edilen pozisyon için Trabzonsporlu oyuncular niye itiraz etmez, anlaşılır gibi değil? Ayrıca Karagümrük kalecisi Viviano da pozisyona hiç tepki vermedi!

Kaliteli yabancı oyuncularının eksikliğini hisseden ev sahibi takımın sabaha kadar oynasa gol bulması zor diye düşünürken, Balkovec, bal gibi bir gole imza attı, öyle bir golü de ancak Trabzonspor yerdi; şaka ile karışık, aşırtma vuruş filelerde.

Dün Trabzonspor’da giydiği formanın, taşıdığı armanın hakkını veren bir Ekuban vardı. Sonuca giden, mücadele eden, koşan, hatta sahada varlığı ile yokluğu belli olmayan Djaniny’nin yerine de oynayan... Abdullah hoca iyi sabretti Djaniny’ye. Daha önce oyundan alınmalıydı.

Uzatmayalım; Serkan’ın Nwakaeme’ye attırdığı gol ve Ekuban’ın skoru belirleyen hareketleriydi futbol adına izleyenleri doyuran.

Doğal olarak Trabzonsporlular “Ekuban, bu can sana kurban!”