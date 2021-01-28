İstanbul’da karla karışık yağmur, fırtına çatı uçuruyor! Deniz dalgalı; beyaza çalışıyor! Yaz günü rüzgârın ıslık çaldığı Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki durumu siz düşünün...

Olumsuz hava ve yol şartlarına rağmen pandemi olmasaydı, Trabzonsporluların yabancı olmadığı stada, yurdun dört bir yanından akın eder tribünleri doldururlardı. Örnekleri çoktur, 61 bin kişiyle test edilip onaylanmıştır! Olimpiyatta oynadığı final maçlarında (3) kaybetmişliği yoktur bordo-mavili takımın.

Geçtiğimiz yılın iki süperi, biri lig, diğeri kupa şampiyonu. Dün gece almak istedikleri de kupaların süperi...

İlk yarının kısa bir özetini geçecek olursak; görev aldığı karşılaşmalarda takımını bir eksik oynatan Djaniny ve yine birçok maçta olduğu gibi hakemin ve de VAR’ın görmezden geldiği ‘oyna devam’ dediği pozisyon. Ekuban’ın şutunda top Ponck’un eline çarpıyor, işin ilginç yanı VAR’da incelenmesine gerek duyulmuyor!

İlk yarı tartışmalı pozisyonda başrol oynayan Ponck, ikinci yarının hemen başında öyle bir hata yaptı ki, oyunda yok dediğimiz Djaniny’e, sadece kafayı dokunmak kaldı.. Birkaç dakika sonra da ilk yarıdaki pozisyonu görmeyen VAR devreye girdi ama...

Soğuk gecenin kırılma anı 73’te Epureanu’nun ikinci sarıdan atılmasıydı. Gecenin diğer tartışmalı pozisyonu Djaniny’nin, 85. dakikada Hasan Ali’den söküp aldığı, Ekuban’a verdiği ve formda golcünün de imza attığı andı... Bu gol Trabzonspor’a Süper Kupayı kaldırttı...

Böylelikle Abdullah Avcı da ilk kupasını kazanmış oldu!