Trabzonspor, sadece Süper Lig’de değil Türkiye Ziraat Kupası’nında da emin adımlarla yoluna devam ediyor, gol olup yağmayı sürdürüyor.

Bordo-mavili ekip dün akşam maça iyi başlayamamış olabilir fakat günümüz teknolojinin son ürünü tank gibi olan, önüne geleni dağıtan, darmaduman eden Sörloth gibi bir golcünüz olursa ve de o gol makinesi ceza sahasının içerisinde bu kadar boş bırakılırsa, o da gereğini yapar, takımına önce hareket devamında bereket getirir! Sörloth, attığı iki golle her maçta olduğu gibi gecenin ışıldayan yıldızıydı yine.

Erzurumspor, kolay rakip değil. Beşiktaş’ı kupada saf dışı etmeleri de tesadüf değil, Trabzonspor’a bir sürpriz yapabilir miydi, neden olmasın, futbolda her şey olabilir, örnekleri de çoktur. Fakat Trabzonspor buna müsaade etmedi..

Golden sonra vites yükseltti Hüseyin Çimşir’in öğrencileri..

Ele avuca sığmayan, çiçeği burnunda yeni transfer Guilherme, gecenin etkili oyuncularındandı. Keskin tıraş bıçağı kıvamındaki etkili ortaları; Yusuf ve Merthan adına çok şanssız dakikalardı.

Y. Denizlispor maçında haksız bir şekilde oyundan atılan Nwakaeme, bir hafta geçmesine rağmen futbolu ne kadar özlediğini, Trabzonspor için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu dünkü maçta bir kez daha gösterdi. Attığı gol ve estetik çalımları izleyenlerin gözünün pasını sildi desek abartmış olmayız.

Uzun lafın kısası, Trabzonspor, tur biletini cebine koydu bir sonraki rakibini bekliyor… O rakip de büyük bir sürpriz olmaz ise Fenerbahçe olacaktır. Anlayacağınız; bir sonraki turda erken final bizleri bekliyor!