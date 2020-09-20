Geçtiğimiz sezondan bu yana Trabzonspor’un defansına mutlaka takviye yapılması gerektiğini herkes biliyor ve dile getiriyor...

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında Trabzonspor’u izleyenler, eksikleri daha da iyi gördü; gidenlerin yeri doldurulamadı!

Eksiklerden ve mecburiyetten; hafta arası takıma katılan Baker ve Afobe sahaya sürüldü, ayaklarının tozuyla, idman yapmadan, takım arkadaşlarıyla dahi tanışmadan...

Bordo-mavili takımı tanıyana aşk olsun tamam da...

Nwakaeme, kenarda oynatılmadığı müddet yokları oynadılar, pozisyona bile giremediler. Trabzonsporluların ayağının içi siyah inci, çizgide bir kere ve ilk kez topla buluştu, rakip defansı ipi dizer gibi sıraya dizdi, ancak düşürülerek durdurulabilirdi, öyle de oldu. Ama gel gör ki Volkan Bayarslan, Trabzonspor’un buz gibi penaltısını vermedi.

Ayrıca çiçeği burnunda Afobe’ye yapılan müdahaleye, oyuncuların itiraz etmemesi anlaşılır gibi değil? O pozisyon da tartışılır!

Yeri gelmişken; Nwakaeme’yi çizgide oynatmamak, balığa denizden başka bir yerin azap gelmesi gibi bir şeydir!

Maçın kırılma anı, Sacko’nun oyundan atılması, Denizlispor’un bir eksik oynamasıydı. Ama Trabzonsporlu oyuncular bu fırsatı bile kullanamadılar. O eski halinden eser kalmayınca; Trabzonsporlu bir kardeşin bize attığı mesaj her şeyi çok net özetliyor aslında, “Kovid-19’a çare bulunacak, bizim hastalığımız devam edecek!”

Özetle, geçtiğimiz yıl hastalık sadece defansta vardı, bu yıl diğer mevkilere de sıçradı...