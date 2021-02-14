İlk 6 hafta bir şarkı sözü gibi “ O eski halimden eser yok şimdi…” İşler karışık, yüzler asık!İlk 6 hafta bir şarkı sözü gibi “ O eski halimden eser yok şimdi…” İşler karışık, yüzler asık!6. haftadan sonrası Trabzonspor gümbür gümbür! Yüzler, bir TV programı gibi “Güldür güldür” Çok iyi bir teknik adam, iki kaliteli oyuncu, biri ( lider Bakasetas), diğeri takımın sigortası Berat. Kazanılan süper kupa sonrası şapka ile başlatılan sinerji ve yakalanan 6 haftalık bir seri.Teknik adamdan sonra bir oyuncu takıma ne denli katkı sağlar sorusuna en iyi örnek; Bakasetas, olsa gerek. Dün bu bir kez daha anlaşıldı.

Bordo-mavili takımın lider oyuncusu, üç haftadır atıyor, bir başka ifadeyle Trabzonspor’u taşımaya devam ediyor… Paslaşmasının getirdiği gol, alt yapı eğitimlerinde ders olarak gösterilmesi gerekir; hızlı düşünme, çabuk oynama ve son tahlilde pas verme. Flavio, kaleye de vurabilirdi, garanti olsun, sağlam olsun diyerek, müsait pozisyondaki takım arkadaşını düşündü, dün sahanın en iyilerinden olan oyuncu.

Bordo-mavili takım çok iyi oynadı dersek, futbolu yazanlara haksızlık etmiş oluruz!

Ligde arka arkaya oynanan karşılaşmalar, evet her takım yoruluyor tamam da, bordo-mavili takım bunu daha çok hissediyor, çünkü kadrosu kısıtlı olduğundan oyuncuların üzerine daha fazla yük biniyor. Hal böyle olunca teknik adamın hamle şansı da o derece kısıtlanmış oluyor.

Gaziantep FK teknik direktörü Sa Pinto, Trabzonspor’u iyi analiz etmiş. Top Trabzonsporlu oyuncuların ayağına her geldiğinde, “ baskı yapın, oynatmayın… Pas kanallarını kapatın” talimatını vermiş, öğrencileri bu emri harfiyen yerine getirmiş olsa da, Nwakame, Flavio ve Bakasetas yardımlaşmasının önüne geçemediler.

Ayrıca, yukarılarda olmak, ligde puan farkını kapatmak için kaybetmeye tahammülü, diğer ifadeyle kaybedecek kredisi olmayan bordo-mavili oyuncuların öne geçtikten sonra geriye çekilmesi gayet normaldir!