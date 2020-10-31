Hafta arası dalgalı geçti; teknik adam arayışları falan filan... Sonuç; devam!

Kadro mühendisliğinde büyük bir arıza yapılmışsa, dünyanın en iyi teknik adamını da getirseniz, kısa sürede çok şeyin değişmesini beklemek hikâyeden ibarettir. Zira futbolda esas olan sürekliliktir.

Dememiz o, Trabzonspor’da sıkıntılar daha da büyüyeceğe benziyor. Giden oyuncuların yerine aynı kalitede isimlerin alınmaması, transferlerin zamanında yapılmaması, uyum sorununu da hesaba katarsak, sakat ve hasta oyuncuların olması, onca oyuncu alınmasına karşın orta saha başta olmak üzere sorunların devam etmesi; olumsuz saha sonuçlarındaki en büyük etken!

Yeri gelmişken, teknik adam değişikliği olacak ise göreve getirilecek kişinin ismi gündeme geldiğinde camiada yaratacağı havayı, oluşturacağı güven dalgasını da dikkate almak gerekir!

Maçla ilgili yazacaklarımıza gelince...

Düşünün, karşılaşmaya top ayağınıza değmeden mağlup başlıyorsunuz. 23. dakikaya, bir diğer ifadeyle Trabzonspor genç Serkan’ın ayağından golü bulana dek, ne oynadığını bilen oyuncu yoktu sahada.

Beraberlik golünden sonra adeta oyuna ve de skora isyan eden bir adam çıktı sahneye, Trabzonsporluların ‘bay beyin’ dedikleri Nwakaeme, tek başına sırtladı, attı, attırdı ama o da galibiyete taşıyamadı takımını.

Yağmur gibi goller sonrası Kamil Ahmet’in çıkarken kaptırdığı top Kasımpaşa’yı oyunda tutup moral vermişse, Uğurcan’ın kurtardığı penaltı da Trabzonspor’da benzer etkiyi yaptı ama ilk golde hata yapan Edgar’ın kendi kalesine attığı gol ve devamında Koita’nın golüne engel olamadı Uğurcan!

Öyle ya ne yapsın Nwakaeme ve Uğurcan, onlardan da bir yere kadar!

Bir yıl evvel şampiyonluğa oynayan takımın geldiği-getirildiği noktaya bakın, inanılır gibi değil. Onca hatayı yaptığınız zaman futbol affetmiyor, dün gece Kasımpaşa’nın affetmediği gibi…