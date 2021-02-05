Futbolda seri yakalamak önemlidir. Arka arkaya aldığı galibiyetlerle iyi bir hava yakaladı bordo-mavili takım... Berat, Bakasetas ve Yunus Mallı, transferleri de ayrı bir hava kattı.

Futbol sahada oynanan oyunların toplamı değildir. Avcı’nın, efsane hoca Ahmet Suat Özyazı’yı onore ederek, geçmişi de hatırlatarak, kasket akımını başlatmasının verdiği enerji dalga dalga yayıldı.

Yeri gelmişken; yaz günü üstündeki formadan hangi takım taraftarı olduğunu anladığınız Trabzonsporluyu, kışın kasketinden tanıyabilirsiniz artık!

Doğrusunu söylemek gerekirse, dün akşam iyi başlayan taraf Yukatel Denizlispor’du. Öyle ki, ilk 25 dakika salladılar ama yıkamadılar Trabzonspor’u... Tüm pas bağlantılarını kestiler, zaman zaman çok iyi oynadılar. O sallantıda Uğurcan’ın her zamanki gibi bir kurtarışı vardı ki, takımını mağlup duruma düşmekten kurtaran...

Avcı’nın öğrencileri, pasa dayalı ve de sabırlı oyunu, ilk yarının ikinci bölümünde sahaya yansıtabildiler ancak. Kaçan, saç-baş yolduran pozisyonlar, direkten dönen bir top, bunların yanı sıra bir de verilemeyen penaltıları var.

Seriyi devam ettirmek isteyen Trabzonspor, ikinci yarıya daha etkili ve de merkezden Bakasetas komutasında rakibin üstüne gitmeye başladı. Gol de 61’de öyle geldi zaten.

Yunanlı oyuncunun ilk golü ne kadar kıymetliyse, 77’de Berat’ın filelerle kucaklaşmakta olan meşin yuvarlağa “hayır” demesi, o derece değerliydi; Trabzonspor için...

Bu tip maçlarda ikiyi bulamazsanız, hakem bitiş düdüğünü çalana dek yıllık stres-sıkıntıyı o bölümlerde yaşarsınız.

Yukatel Denizlisporlu oyuncuları da kutlamak gerekir, iyi oynadılar, iyi mücadele ettiler. Oynadıkları futbolla ligde bulundukları yeri hak etmediklerini göstermiş oldular.

Trabzonspor ise yakaladığı havayı devam ettiriyor. Unutmadan, puan tablosuna bakmadan, maç maç bakarak yollarına devam etsinler. Zira o hava oyuncularda ister istemez bir baskı oluşturabiliyor!