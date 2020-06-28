Trabzonspor, Alanya’da iki puan kaybederek kredisini kullandı geçtiğimiz hafta. Artık kaybedecek puanı yok, kazanarak ve de rakibi MP Başakşehir’in kaybetmesini bekleyecekti.

Alanya maçı sonrası oyuncularına “ Başınızı öne eğmeyin, siz şampiyon olacaksınız” diyen başkan Ahmet Ağaoğlu ve Trabzonsporluların, Trabzonspor kafilesini havalimanında karşılaması, oyunculara moral anlamında çok güzel hareketlerdi!

Ayrıca MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi taraftarın sosyal mesafeyi koruyarak, meşaleler yakarak yol kenarlarında yaptıkları “ Şampiyon Trabzonspor” tezahüratları, takımlarına ne kadar inandıklarının ve güvendiklerinin en güzel göstergesiydi..

Futbol da moralle oynandığına ve kaptan Sosa da sahada olduğuna göre… Bu defa da eksik Ekuban. Şansızlık işte..

Doğrusunu söylemek gerekirse; Ekuban’ın yerine oynayan Guilherme, sahanın en zayıf halkasıydı, aldığı her topu ezdi- kaybetti, rakip takım defans oyuncusu gibi oynadı. Hüseyin Çimşir, Brezilyalı oyuncuya iyi sabretti.

Trabzonspor 3. Dakikada golü bulmasına rağmen durdu, daha coşkulu-arzulu oynamaları gerekirken.

Giren oyuncuların da pek katkısı olmadı, ne Bilal ne de Eray, ha varlar, ha yoklar.

Bu tip maçlarda, can derdinde olan takımlara karşı ikinci golü bulamazsanız, işi şansa bırakırsanız sıkıntı yaşarsınız. Öyle de oldu…

Ankaragücülü oyuncular deyim yerindeyse canını dişine taktılar. Benzer mücadeleyi bordo-mavili oyuncularda göremedik.

Taraftarın inancının yarısı yoktu sahadaki oyuncularda. Nerede o Trabzonspor, ara ki bulasın? Pozisyona girmede ve mücadele etmede sezonun en kötü Trabzonspor’unu izledik dün gece. Sanki şampiyonluğa oynayan onlar değildi.

Maçın kırılma anı, Rodrigues’in oyundan atılması olsa da Trabzonsporlu oyuncular bu fırsatı da değerlendiremedi.

Uzatmayalım, Trabzonspor mutlak galibiyet için çıktığı maçta büyük bir yara aldı şampiyonluk yolunda; uzun lafın kısası bu puan kaybı yoktu hesapta!

Hakemler ve VAR mı?

Abdülkadir Ömür’e ilk yarı gösterilen sarı karta kargalar, Trabzonsporluların penaltı beklediği pozisyonda, taraflı tarafsız herkes VAR’dan “ el var mı-yok mu?” sorusunun cevabını beklerken, Sörloth’un ofsaytta olup olmadığına bakılmasına martılar güldü!

Ya o pozisyon için çizilen çizgiye ne demeli?

Biz tam bir komedi diyelim, siz hakemlerin ve de VAR’ın Trabzonspor’a bu yıl yaptıklarının kısa bir özeti hatta resmi diyebilirsiniz!