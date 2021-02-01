Trabzonspor’da moraller yerinde, takımdaşlık zirvede, hafta içi Süper Kupa’yı iki gün önce de Bakasetas’ı aldılar. O anlamda Avcı, her türlü övgüyü hak ediyor. Zira Newton’la fiziksel ve mental olarak dip yapan takımı toparlamak, ayağa kaldırmak, onca puanı toplamak, Süper Kupa’yı almak kolay iş değil.

Maça gelince; sahaya sadece futbol oynamak için çıkan iki takım oyuncularını tebrik etmek, alkışlamak gerekir. Düşünün; oynamaya odaklanan oyuncular ilk 27 dakika faul dahi yapmadılar. Bu bir rekor olabilir.

Keyif veren, yüksek tempoda oynanan karşılaşmada Baker ile ilk pozisyona giren taraf Trabzonspor’du. Baker, topun altına girip son vuruşu yapabilse, Trabzonspor önde başlayacaktı. Baker’in 17. dakikada yapamadığını, 28’de Aboubakar gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı takım ilk yarıda ikiyi, üçü de bulabilirdi. Mensah ve Ların’in kaleyi bulan şutlarına kaptan Uğurcan, izin vermedi. (Kaptan maç boyu inanılmaz kurtarışlara imza attı.)

İlk yarı biterken Nwakaeme’nin vuruşunda, meşin yuvarlağın Vida ve Montero’ya çarpıp gol olması, heyecan kasırgası ve yüksek temponun ikinci yarıda da devam edeceğinin en büyük işaretiydi.

Fırtına, 63’te Nwakaeme ile daha sert esmeye başladı hem de ne esme, dar alanda neler yaptı Nwakaeme, noktayı da Hugo koydu.

Dün gece Avcı’nın öğrencileri, sezonun en iyi oyunlarından birini oynadı, iyi mücadele ettiler. Yüksek temponun, heyecanın tavan yaptığı maça Beşiktaş başladı, fırtına bitirdi!

Gerçi karşılaşma öncesi meteoroloji, akşam saatlerinde İstanbul’da fırtına olacağı duyurusunu yapmıştı!