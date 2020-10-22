70’li ve 80’li yıllarda plastik topa ayak vurmaya yeni başlayan çocuklar, bakkaldan aldıkları çikletlerin içerisinden onun fotoğrafının çıkmasını isterlerdi.



O yıllarda henüz konuşmaya, koşmaya başlayan çocuklar, gördükleri her uzun saçlı, uzun boylu esmer birini ona benzetir, minik parmağıyla “Kadir amca” diyerek onu işaret ederlerdi.

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Mahalle aralarında tek, toprak sahalarda çift kale maç yapan çocuklar, kendine onun adını vermek için birbirleriyle yarışmış ve de kapışmıştır…

Zamanın delikanlıları, yavuklusunun gözüne şirin görünmek, gönlünü fed etmek için saçlarını onun gibi uzatır, onun gibi tarar, onun gibi yürümeye çalışmıştır.

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Giyimine-kuşamına, saçına-başına özen gösteren, bordo-mavi tarağı arka, horozlu aynayı ön cebinde taşıyan gençlerin İspanyol paça pantolon ve uzun saç merakı; o’nu çok sevdiklerindendi.

Çünkü o, oynadığı futbolla, yedisinden yetmişine Avni Aker’i “ Kadir… Kadir…” dedirterek inletendi…

70’li ve 80’li yıllarda doğan çocuklara “ Kadir” isminin konulmasının başlıca sebebi yine o’dur.

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Bugün 50-60 yaş üzerinde kime sorsanız, tanır-hatırlar rahmetli Kadir Özcan’ı…

Gençler ise okuduklarından ve duyduklarından bilir…

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O, geçtiğimiz sezon adı Süper Lig’e verilen “ Cemil Usta”nın hem saha içinde hem de saha dışında en yakın arkadaşlarından, Trabzonspor’un tarih yazdığı yıllar, rakip takım forvetlerini durduran ikiliden biri idi.

Onlardan biri akla ve de gündeme geldiğinde anılar tazelenir; unutulması mümkün olmayan geçmiş günler yad edilir…

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Başta Trabzonsporlular olmak üzere tüm futbolseverlerin gönlünde taht kuran Kadir Özcan’ın aramızdan ayrılış yıldönümüdür bugün.

O, Trabzonsporluların ağır ağabeylerinden, rol modellerinden, giydiği formanın, taşıdığı armanın hakkını verenlerden biri olarak tarihin altın sayfalarında ve de gönüllerde yerini alanlardandır.

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O’nu izleme şansına sahip olmayanlar, günümüz teknolojisi sayesinde Trabzonspor’un, Liverpool zaferini ağzından dinlemeye, Trabzonspor’un şampiyonluklara ambargo koyduğu yıllardaki maçlarda izlemeye devam ediyor…

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Bugün milyonlarca Trabzonsporlu “ Kadir gibi bir stoperimiz olmadı, o’nun gibi biri gelmedi..” diyorsa/diyebiliyorsa hala…

Ülke futboluna ve Trabzonspor’a çok şeyler vereceği/katacağı zamanda ansızın çekip gitti aramızdan…

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“Ölüm bu; ne zaman nerede geleceği belli olmuyor, ne padişaha ne zengine ne de garibana minnet ediyor, herkesi aynı iştahla yutuyor…” ise…

Kadrini/kıymetini bilmediğimiz Kadir Özcan ve o’nun gibilerin kıymetini yaşarken bilmeyi/öğrenmeyi başarabilsek keşke!

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Rahmet, saygı ve minnetle…