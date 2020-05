Liglerin oynanmasını isteyenler-düşünenler de işin o kadar kolay olmayacağını biliyorlar aslında!

Göz var, izan var!

İdmanda, otobüste, uçakta, yemekte bir araya gelmek yok…

Kulübede yan yana oturmak, sahaya çıkarken tokalaşmak, toplu halde yürümek; yok!

Amma velâkin sahada tabir caizse birbirini yemek; yatmak-kalkmak-yuvarlanmak serbest!

Kovid-19’dan önce ikili mücadelelerde ayakta kalanlar galip gelirdi, anlaşılan bundan böyle virüse yakalanmayanlar-çalım atanlar günü-kendini kurtaracak!

***

Akıl var mantık var.

Frikik oldu diyelim, barajı kim, nasıl kuracak? Yoksa antrenmanlarda serbest vuruşlar için kullanılan maket oyuncular mı tercih edilecek!

Top taca gitti diyelim, saha kenarında görevlilerden biri meşin yuvarlağa, spreyle yıkama-yağlama yapacağı kesin!

***

Ya gol sevinçleri?

Nasıl ki aşk ile öksürük hapsedilemez-hapsedilemiyor! Gol sevinçleri de engel tanımaz, o sevinç mutlaka paylaşılacak, yaşanacak! Hele atılan gol skoru tayin ederse, bir de son dakikada atılırsa değmeyin golü atanın ve arkadaşlarının keyfine… Golü atan oyuncuyu ve de takım arkadaşlarını zincire vursalar nafile!

***

Futbol temaslı, korakor oynanan bir oyun, langırt değil ki birader!

Oyunculara uygulanan programlar adeta atletizm takımlarına göre… İşin yoksa koş babam koş; her yer koru ormanı, tek başına, iki-üç kişi çalış tamam da, mesafeyi nereye kadar koru? Teknik-taktik çalışması, o da başka bir soru(n)?

***

Fiziksel çalışmayı bir şekil hallettiniz diyelim…

Oyuncuların psikolojisi nasıl, ne olacak?

Ankaragücülü bir oyuncunun hasta olduğu anında duyuldu, Tuzlasporlu masörün rahatsızlığından kimin haberi oldu mesela?

Ligler başladığında benzer vakaların olmayacağını kim garanti edebilir? Hele alt ligler…

Ayrıca ligler süper ligden ibaret değil! Bu şartlarda alt liglerin devam etmesi, edebilmesi çok zor…

***

Oyuncular uzun zamandır tatilde sayılır, çoğu kafasına göre çalıştı… Gelinen noktada 3-4 haftalık sınırlı-kısıtlı çalışma dişlerinin kovuğuna yetmeyecektir! Hal böyle olunca, kimse o oyunculardan tempolu oyun falan beklemesin… Tempolu oyun bir yana, birçok oyuncunun kondisyonu maçı bitirmeye dahi yetmeyebilir!

Sakatlıklar; her geçen hafta maalesef artacaktır…

Korku her şeyin önüne geçecek!

Oyuncular “Bitse de bir an evvel eve gitsek” cümlesini şarkı gibi içten içe söyleyecek.

Ne de olsa o çocukların da bir ailesi, sevdikleri, çevresi, kısacası bir hayatları var…

Öyle ya, sokağa çıkmayın denilen vatandaş can taşıyor, virüsü bulaştırıyor da, sporcular insan değil mi?

Allah göstermesin bir oyuncuya bir şey olursa; bedelini kim ödeyecek, hesabını kim verebilir?

***

Federasyon Başkanı, Sn. Nihat Özdemir, “şimdilik” diyerek, topu ortaya atarak açık kapı bıraktı.

Onların da işi kolay hiç kolay değil; sorumlulukları çok büyük.

Madem hazırlıklar “şimdilik” başladı, her ihtimali göz önünde bulundurarak biz yine de soralım:

Ligler iki hafta oynandı, Allah göstermesin virüs yine hortladı, ligdeki sıralama da değişti, işte o zaman ne olacak?

***

Futbolsuz hayat renksiz-tatsız-tutsuz. Sağlıkta çok daha dikkatli olmak yerine, lig “Şimdilik lig” başlasın başlamasına da! Dünyanın anasını ağlatan, insanoğlunun başına bela olan kovid-19, ne düşünüyordur acaba?

Ne düşünecek, alınan her riskli karara kıs kıs gülüyordur!

Her şeye rağmen kararı yine de devlet ve bilim kurulu verecektir, futbolun oynanmasını çok isteyenler değil…

Zira hiçbir şampiyonluğun, hiçbir kupanın, bir can kadar değeri yoktur…! Olamaz da!

***

Not: Bir Trabzonsporlu olarak, lider Trabzonspor değil de başka bir takım olsaydı yine aynı şeyleri düşünürdüm!