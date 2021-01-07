16 Ocak, Antalyaspor…

19 Ocak, Konyaspor…

23 Ocak, Gençlerbirliği…

27 Ocak’ta Başakşehir ile Süper Kupa maçlarını oynayacak Trabzonspor. Dört gün sonra da Ligin ikinci yarısı ( Beşiktaş) başlıyor.

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Dememiz o, Trabzonspor, Göztepe maçından sonra 10 gün mini bir devre arası yapacak! O ara onlar için o kadar kıymetli, o kadar değerli ki; adeta aşı gibi, ilaç ve su gibi!

Bu zaman diliminde eksik olan bölgelere takviye yapıldığında; ligin tepesini zorlayacak, yarışın içinde olacak bir Trabzonspor izleyeceğimizi söyleyebiliriz.

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Yeri gelmişken, mevcut kadroyla sekiz ( Göztepe maçı hariç) maçta 17 puan alan Abdullah Avcı’nın hakkını teslim edelim. Keşke sezon başı gelseydi. Avcı, sezon başı Trabzonspor’da olsaydı, Hugo ve Edgar hariç hiçbir oyuncunun transferine müsaade etmezdi.

Kulağımıza gelen haberlerden birini paylaşalım mesela, şu sıralar Trabzonspor’a oyuncu vermek için her yolu deneyen menajerlere izin vermediği gibi!

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Maça gelince…

Trabzonspor 1-0 kazandı ama farka gidecek skoru İrfan Can engelledi, karşılaşmanın kırılma anları diyebileceğimiz. Nwakaeme ve Ekuban’ın vurdukları gol olsaydı, skor çok daha farklı olabilirdi.

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Madalyonun bir de öbür yüzü var elbet, uzatmalar dahil net pozisyonu olmayan, uzatmaların son bölümünde Ideye’nin kafa vuruşunda, kaptan Uğurcan, adeta sakız gibi uzadı. O pozisyon gol olsaydı..!

Futbol böyle bir oyun, bazen son dakika sürprizleriyle her an karşılaşabilirsiniz, o yüzden işi sağlama almak, ikinciyi atmak gerekir.

Anlayacağınız, kaptanın son dakikada sihirli dokunuşu olmasıyla, Trabzonspor son dakikada bir kaza golüne..!

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Avcı’nın öğrencileri sezon başından bu yana belki de topa en çok sahip oldukları, topla en fazla oynadıkları karşılaşmayı izlettiler. Bazen çok da etkili oldular. Zamanla bu oyunu daha da güçlendirip genele yayacakladır.

Zaman zaman oyundan düşmelerinin sebebi; evet, mental anlamda bayağı bir düzelme var tamam da, kondisyon için aynı cümleyi söylemek mümkün değil.

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Dün orta sahada pas bağlantılarına köprü olan, pasa dayalı oyunun mimarı Ömür’dü.

Abdüş, kendine gelmeye başladı. O’na da bu ara ilaç gibi gelecektir. Kondisyon sorunu ve maç eksiği olduğu her halinden belli.. Güçlü bir Abdüş, direk kaleye giderdi. Dün de bir iki pozisyon yakaladı ancak eski gücünle olmadığından…

Daha önce de yazmıştık; Abdullah Avcı, görev alana dek takım çalıştırılmamış… Sadece Abdüş değil Nwakaeme de eski günlerine yeni dönmeye başladı.

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Parmak, diğer maçlara oranla daha iyiydi, orta sahanın adeta sigortasıydı, Edgar gibi.

Ekuban için fazla söze gerek yok, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor; yapıyor da. Dün de maçı da koparan o oldu zaten.

Bu arada gol öncesi Djaniny’nin, rakibini oyundan düşürürken yaptığı klâs hareket, Trabzonspor’a geldiğinden bu yana en güzel hareketiydi. Onu da es geçmeyelim.

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Özetle, Avcı’nın elleri Trabzonspor’a değdiği her geçen hafta kendini belli ediyor; dokuz maçta 20 puan, o kadroyla çok iyi. 10 günlük arayı ve de transfer sezonunu da iyi değerlendirip daha güçlü döneceklerini tahmin ediyoruz.

Sen gel de şimdi Newton’la geçen aylara yanma, heba olan günlere, Trabzonspor’a oynayacak kalitede olmayan oyunculara verilen paralara acıma..!