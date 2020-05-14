O gençler 2-3 sene sonra Trabzonspor’da…

Kovid 19 sonrası futbol dünyasında bol sıfırlı, anlı-şanlı futbolcu transferlerinin sadece rüyalarda görüleceği herkesin malumu! Olsa bile tek tük iste!

Birçok kulüp durumu eldeki, yani sözleşmesi devam oyuncularla (şimdilik) idare edecek.

Borç yükünün altında ezilen kulüplerin işi zorlaştığından- daha da zorlaşacağından; bundan sonraki sezonlarda neler yaşayacaklarını anlamak için ekonomist olmaya gerek yok!

Hal böyle olunca, kulüpleri yönetenlerin de başa neler geleceğini bildiklerinden, gençlere-altyapılara, yetenekli ve de milli oyunculara yönelmeye başladılar…

Doğrusunu söylemek gerekirse; daha önce yapılması gereken hareketlerdi bunlar… Anlayacağınız; kovid 19’un mecburiyetiyle-zorlamasıyla olmamalıydı!

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Gelelim Trabzonspor’a…

Bu konuda ülkede en şanslı kulüplerin başında Trabzonspor geliyor desek, abartmış olmayız. Zira bordo-mavili takımı yönetenler, son yıllar genç oyunculara-geleceğe bayağı bir yatırım yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Bunu da yapmalarının, sistemi başlatmalarının en büyük nedeni; borç batağından kurtuluşun gençlerin ayaklarında olduğunu bildiklerindendi. Başka da şansları yoktu aslında!

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Geçtiğimiz yıl yurdun birçok yerinde uzun zamandır takip ettikleri genç oyuncuları transfer edip, U 19 takımında oynatmaya başladılar… Başka takımlara kiralık gönderdikleri çocuklar da çabası…

U 17 takımlarında da yetenekli milli oyuncuları var. Puan tablosuna bakıldığında ne demek istediğimiz çok daha iyi anlaşılacaktır..!

Dememiz o, Trabzon ve bölge futbolcu madeni, scout ekibi hem bölgeyi hem de başta İstanbul olmak üzere ülkeyi, iğne ile kuyu kazıyormuşçasına ince eleyip sık dokudular, dokumaya da devam ediyorlar. Bu arada iğne ucu kadar şüphe-sorun gördükleri oyuncuyu asla tercih etmiyorlar, Avrupalıların yaptığı gibi…

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Avrupa denildiğinde Ajax gelir akla hemen. Yeri gelmişken onların da nasıl çalıştıklarını kısaca anlatalım .

Ajax’ın yüzlerce yetenek avcısının tespit ettiği ve yönetimin ‘sisteme alınabilir’ kararı verdiği genç yetenekler bu ‘ TİPS’ sistemine dahil edilip eğitilirler.

TİPS’in ‘T’si teknik kelimeleri simgeler;

Üstün teknik yeteneğe sahip olan ve teknik öğretiye yatkın ve bu konuda kendini sürekli geliştirme iştihasına sahip gençler sisteme dâhil edilir. Ancak ilerleyen eğitim süresince tekniğini geliştirmeyen, hatalarında ısrar edenlerle, yeteneği ne olursa olsun yollar ayrılır.

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‘İ’ harfi zekânın karşılığı olan İntelligent’i ifade eder;

Zeka düzeyi belli normlarda olmayan, sorumluluk duygusu ve bilinci gelişmeyen, kendini başkasının yerine koyma (empati) değerliliği eksik, rekabet ve rakip kavramından keyif almayan, bulunduğu ortama ve onun kültürel değerlerine saygısız olanlar yoluna devam edemez.

Egoist, çaba yerine, sağlıksız ruhsal savunma mekanizmalarını geliştiren, duyguları ve hormonlar doğrultusunda hareket edenler ya sistemden çıkarılır ya da “Hemen satılacak” listesine konur, satılırlar.

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‘P’ harfi, karakter-kişilik karşılığı olan Personlichkeit’i vurgular;

Eğitimi ve sosyal yaşamı sırasında, tutarsız, benmerkezci, kolektif yaşam ve kurallarına yatkın bir karakter-kişilik profili ortaya koymayan futbolcu (Bu konuda uzmanlardan kurulu heyetin raporları ve yönetimin oluru ile) adı açıklanmadan satış listesine konur, menajerler vasıtasıyla ve iyi bir satış stratejisiyle başka kulübe gönderilir. Bu tipler “sistem faresi” diye tanımlanır. Çünkü kişilikleri gittiği takımlardaki sistemi sürekli kemirir, çökertir.

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‘S’ harfi, sürat-çeviklik karşılığı olan Schnelligkeit kelimesini yansıtır;

Algılaması, tekniğini uygulaması, kas-sinir yapısı, süratli-çevik olmayanlar, “Yıldız değil, endüstri futbolcusu olur” diyerek bünyede tutulur ve iyi bir fiyatla elden çıkartılır.

TİPS sisteminin temel direği ‘İ’ ve ‘P’ harflerinin simgelediği değerliliktir.

Yani ‘İP’ sağlam ve kaliteli olmadığı takdirde futbolcu ağzıyla kuş tutsa nafiledir.

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Özetle, Trabzonspor scout ekibi yıllardır gece-gündüz harıl harıl çalışıyor, ilgili yöneticiler ile…

Çok değil 2-3 sene içinde “ transfer edilemeyen tek şey karakterdir” anlayışıyla eğitilen o gençleri Trabzonspor forması altında herkes izleyecektir!