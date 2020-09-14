Önlem alınmazsa; Trabzonspor’u zor günler..!

Geçtiğimiz yıl derbilerde gümbür gümbür oynayan, şampiyonluğu son haftalar kaybeden Trabzonspor…

Sezona başlarken…

Mücadele etmeyen, ne oynadığını bilmeyen oyuncu topluluğu…

Üstelik kulübede hamle oyuncun da yok…

Hal böyle olunca, insan ilk maçta ister-istemez soruyor; sahi nasıl bitecek bu lig?

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Beşiktaş adına sezonun en kolay deplasman maçı oldu desek yeridir. Zira siyah-beyazlı takım sezon bitene dek belki de hiçbir deplasmanda bu kadar rahat oynayamayacak-olmayacak, bu kadar da rahat galip gelemeyecek!

Düşünün Trabzonspor o kadar kötü oynadı ki, o kadro ile iyi oynama şansları yoktu zaten, oynayamazlardı da… Üstelik eksik Beşiktaş karşısında…

İlk yarı topu Trabzonspor’a verip, beklediler… Bordo-mavili oyuncuların topla olan birlikteliği; bal vermeyen arı misali, iki ileri bir geri…

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Geçtiğimiz sezon sağır sultanın bildiği; defans hattına onca zaman diliminde takviye yapmazsanız-yapamazsanız sonuç kaçınılmaz olur… Atak yapan golünü atar elini-kolunu sallayarak.

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Bir önceki sezon, rakip takım defanslarına bildiği duaları ettiren forvetten fire verirseniz; bırakın gol atmayı, pozisyona dahi giremezseniz…

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Çok değil üç-beş ay evvel taraflı tarafsız herkesin imrenerek izlediği orta sahada kayıp yaşarsanız, ya da giden oyuncuların yerini doldurmazsanız, bırakın top yapmayı, oynadığınız oyuna futbol demek için bin şahit gerek!

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Ya Guilherme’ye onca dakika sabreden Nevton’un hamlelerine ne demeli?

Devre arası Kamil Ahmet’in yerine Abdurrahim’i oyuna almak, mümkün değil şaşırmamak!

Ekuban, Edgar değişikliğine güler misiniz, ağlar mısınız?

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Trabzonspor yönetimi, yarından tezi yok ihtiyaç olan bölgelere bir an evvel takviye yap(ıl)ması, eksikleri gidermeleri gerekir!

Sezon başıdır eyvallah, yorum yapmak için çok erkendir tamam da, görünen köy de kılavuz istemiyor; önlem alınmazsa Trabzonspor’u zor günler bekliyor olabilir!

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Hakemler?

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi VAR, dün akşam da bir vardı, bir yoktu; verilen ve de verilmeyen penaltılar?