Sörloth’un damgası, Ekuban ve Novak’ın imzası!

Trabzonspor’un golcüsünü hiç tanımayan birine “ Bu adam futbolcu mu, basketbolcu mu?” diye sorulsa, alacağı cevap “ basketbolcudur” olur.

Kral, tepeden tırnağa futbolcu oysa! Ne ligde, ne de kupada duruyor-durdurulabiliyor, ya atıyor, ya da attırıyor.

Kuzeyin kralını Allah futbol oynasın, gol atsın, attırsın diye yaratmış! Tabi ki Trabzonsporluları mutlu etsin diye de!

Trabzonsporlular, böyle bir oyuncuyu Trabzonspor’a kazandıranlara, akşam, sabah teşekkür ve de dua etmeliler!

Derler ya hani “ atanın ile tutanın iyi olursa…”

Uğurcan gibi bir kaleciniz, Sörloth gibi de bir golcünüz varsa; sevenlerini sevindirmeye, rakiplerini üzmeye devam edersin. Hele de rakip Fenerbahçe olursa, sonuç Trabzonsporlular için daha da anlamlı olur! Zira iki takım gazozuna da maç yapsa!

Fenerbahçe için de “olmazsa olmaz” maçlarından biriydi. Sarı-lacivertliler, turu atlayıp, bu yıl üzdüğü taraftarının gönlünü almaktı ama oynadığınız takım formda ve de lig lideri Trabzonspor olunca, evdeki hesap çarşıya uymayabiliyor. Dün gece olduğu-uymadığı gibi…

Zaman zaman etkili oynadı sarı-lacivertliler. Maçın kırılma anları dediğimiz dakikalarda Uğurcan Çakır’a takıldılar. Bir diğer kırılma anı da Fenerbahçe teknik ekibinin Deniz’i oyundan almasıydı.

Kırılma anları demişken…

Cüneyt Çakır’ın Trabzonspor leyine vermediği penaltıyı yazmadan geçemeyiz. Pozisyonu VAR’ın da es geçmesi, aksine Abdülkadir Parmak’ın pozisyonunda VAR’a gidilmesine güler misiniz-ağlar mısınız?

Biz yine de komedi olduğunu söyleyelim de…

Ya Majid Hosseini’nin eline çarpan pozisyon? Trabzonspor’un penaltısını vermeyen-görmeyen Cüneyt Çakır ve VAR ekibi bir kez daha sınıfta kaldı…

Belli ki bordo-mavili oyuncuların aklı-fikri ligde; normaldir, olması gereken de budur. Topu rakibe verip, topla daha çok oynamasına müsaade ederek ve de bekleyerek oynadılar…

Nwakaeme’nin sakatlanıp oyundan çıkması onlar adına büyük şansızlıktı. Hele şampiyonluk yolunda…

Tüm olumsuzluklara ve şansızlığa rağmen Trabzonspor fark atarak, moral bularak tarih yazdı.

Tarihe-geceye Sörloth, damgasını vurdu. Damganın üstünde de Trabzonsporluların “ bu can sana kurban” diye çağırdıkları Ekuban ve “ Trabzonspor’un arka sol direği” adını taktıkları Novak’ın imzaları vardı!