Yeni Malatyaspor’da eksikler, cezalılar... Böyle bir takıma karşı oynamak Trabzonspor için şanstı.

Trabzonspor, son birkaç haftada göze hoş gelen futbol oynamıyor... Hele geçtiğimiz hafta kaybedilen iki puan, doğrusunu söylemek gerekirse Trabzonsporluların moralini bozmadı değil...

Dolayısıyla ertelenen Malatya maçı büyük önem taşıyordu. Bir yerde hem liderlik hem de moral karşılaşması idi...

Maça damga vuran adam ise kaptan Sosa’ydı. Novak’a adrese teslim asistinin yanı sıra attığı serbest vuruşun tanımını yapmak hakikaten zor; her futbolseverin şapka çıkaracağı bir goldü.

Trabzonspor’un iyi oynadığını söylersek abartmış oluruz! Öne geçtikten sonra geri çekilmelerini anlamak mümkün değil. Bu tip hatayı ligimizde sadece bordo-mavili takımın defansı yapıyor, BAL Ligi takımlarının bile yapmayacağı hatalar. Bordo-mavili oyuncular önde oldukları bölümlerde sakin kalabilseler, top yapabilseler...

Nwakaeme, iyi zamanda attı o golü... Aksi halde geri kalan bölümler sıkıntılı geçebilirdi. Kaçırdılar, o da ayrı bir konu.

Dün zaman zaman pas oyununun mimarı Sosa ile birlikte Abdülkadir Ömür diyerek hakkını teslim edelim genç oyuncunun. Daha iyi olacağının sinyalini veriyor.

Amma velakin Sosa’yı izlemek büyük keyif. Trabzonspor onun golü ve iyi oyunuyla moral buldu, lider oldu. Bir yerde olumsuz konuşanların da ağzının payını böylelikle vermiş oldu.