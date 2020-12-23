Dün bir çınar daha göçtü gitti aramızdan.

Özkan Sümer için ister futbolcu deyin, ister teknik adam, genel koordinatör ya da başkan…

O, aynı zamanda felsefenin kendisi, kelimelerin efendisi, Trabzonspor’un ansiklopedisi ve de ülke futbolu için çok büyük değerdi;

Kimilerinin hocam, kimilerinin başkanım, kimilerinin ağabey ve dede dediği…

O’nu çok özleyeceğiz… Trabzonspor ve Türk futbolunun başı sağolsun…

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Maça gelince…

Evinde hiç yenilmeyen A. Hatayspor’a diş geçirmek kolay iş değil. Bordo-beyazlı takım top tekniği yüksek, atletik oyunculara sahip. Geniş alan bulduklarında etkili oynuyorlar, hızlı adamlarının koşu koridorlarına top atıldığında neye uğradığınızı, nereye koşacağınızı şaşırırsınız!

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Abdullah Avcı, A. Hatayspor’un tüm pas bağlantılarını kesti. Orta sahayı kalabalık tutup, hızlı adamların koşu koridorlarına pas atacak oyunculara sürekli pres yaptırdı.

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Bordo-mavili takımda yardımlaşma hat safhada idi. Topa saldıran, bir değil birkaç kişi. Arkadaşının açığını kapatan, rakibe alan bırakmayan, pozisyondan kaçan değil sorumluluk alan…

Demek ki oluyormuş!

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Düşünün ilk yarı pozisyon bile vermediler. İkinci yarının hemen başında Uğurcan’ın iki-üç dakika içerisinde üçüz kurtarışları vardı, bir de 82’de maçın kırılma anları diyeceğimiz pozisyonlar…

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Trabzonsporlu oyuncular, teknik adamlarının verdiği taktiği harfiyen uyguladılar. Aynı zamanda Abdullah Avcı, genç teknik adam Ömer Erdoğan’ı da avlamış oldu…

Teknik adam farkı da diyebiliriz!

Baker ve Parmak, biraz etkili olabilseydiler, hatta Djaniny de. Kısıtlı kadro ile ancak bu kadar…

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Edgar, Serkan ve Hugo’ya parantez açmadan olmaz.

Edgar, Trabzonspor’da pas bağlantılarının mimarıydı. Kadife ayaklı çocuk inanılmaz oynadı dün, defanstan topla sakin, telaş yapmadan çıkması; nazar boncuğu takılası!

Hugo, Ziraat Kupa’sı maçında attığı gollerin tekrarını izletti. Yıllar sonra nihayet hava yolu şirketlerine rakip bir stoperi oldu Trabzonspor’un. Kafa golünü atarken kaç fit yükseldiğini de artık siz hesaplayın!

Yayla uşağı Serkan, hızlı forvetlerin karşısına trafik polisi gibi dikilip, adeta hız kontrolü yaptı! Böyle devam Serkan’cık…

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Özetle…

Futbol dünyamıza “ şok pres” i sokan koca çınar Özkan Sümer’in veda ettiği gün…

Beklenildiği ve tahmin edildiği gibi zor bir karşılaşma oldu. Teknik adamı tecrübeli, Hugo gibi stoperi olan ve pres yapan takım kazandı…