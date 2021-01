Sıkışan maç trafiğinde haftayı “Bay” geçmek, büyük ikramiye demek. Tabi ki o ödül şansla değil sırayla. Sırası gelen hakkını kullanıyor.

FTA Antalyaspor’da onca oyuncunun sakat oluşu da amorti ikramiye gibi!

Uzun lafın kısası, Trabzonspor için çifte kavrulmuş ödülden daha iyisi Şam’da kayısı!

Bunlara Ersan’ın ikinci sarıdan atıldığını, FTA Antalyaspor’un bir eksik kaldığını da eklersek, tabir caizse yeme yanında yat!

**

Maçın genelinde bordo-mavili takımın topla olan birlikteliğinin sezon rekoru olması, oyuncuların futbolu, topu çok özlediklerinden değil, Ersun Yanal’ın takımının oyunu kendi sahasında kabul etmesi, oynaması için topu rakibe teslim etmesinden kaynaklı…

**

Kapanan takımlara karşı golü bulup öne geçemezseniz, penaltıyı gole çeviremezseniz, devamında topu ağlarınızda görürseniz, işin-gücün yoksa duvarı aşmak-delmek için uğraş babam uğraş! Tabi ki gücünüz, kaliteli ayaklarınız var ise ve de iyi mücadele ederseniz.

**

Trabzonspor’un yıllardır hala daha bir penaltıcısının olmaması ne acı!

Konu açılmışken, dünyada takımları penaltı kazanınca sevinmeyen sadece Trabzonsporlulardır herhalde!

Ekuban, penaltıyı atmış olsa; ev sahibi açık oynayacak, Trabzonspor’un işi kolaylaşacak, maçın hikâyesi çok daha farklı olacaktı, o da ayrı bir konu…

**

Ev sahibi bir eksik mücadele etti tamam da, Trabzonspor 11 kişi mi oynadı sanki! Djaniny’i, sahada gören var mıydı sahi? Baker, beden sahada, ruh farklı alemde. Diğerleri bildiğiniz gibi…

**

Yenilen golde golün ortasını yaptıran Marlon’u, Amilton’a kafayı vurduran Serkan’ı da bir kenara not düşelim. Herkes genç Serkan’ın her hafta üzerine koyarak gitmesini beklerken-dilerken, her geçen hafta geriyi gitmesi kafalarda ayrı bir soru işareti!

**

Katı savunma yapan takımlara karşı kanatları ve de geniş boşluklar oluşacak orta sahayı iyi kullanmak gerek! Hiç birini yapamadı haftayı dinlenerek geçiren Avcı’nın öğrencileri.

Mesela adam eksiltmede bir numara Nwakaeme, çaresiz kaldı, kademeli savunma anlayışının karşısında mum gibi eridi.

Geniş boşluklar oluşan orta sahada Ömür, bir şeyler yapmaya çalıştı, hepsi o.

Diğerleri dostlar alışverişte görsün, al gülüm ver gülüm!

**

Rakibinize gücünüzü kabul ettirmek, baskı kurmak, gol atmak, galip gelmek için kaliteli ayaklarınızın, oyuncuları ateşleyecek lider oyuncunuzun olması lazım. Hatta iyi de bir golcünüzün, yani Trabzonspor’da olmayan!

O anlamda Trabzonspor sezon başından bu yana büyük sıkıntı yaşıyor. Avcı’nın da eli-kolu bağlı, eldeki malzeme bu.

Yönetimin transfer için hala daha neyi, niye beklediğini anlamak mümkün değil?

**

Trabzonspor’un, eksikleri olan ve de sahada bir eksik oynayan FTA Antalyaspor’u yenmesi gerekirdi.

Amma velâkin, siz de eksik olursanız, eksik oynarsanız sonuç kaçınılmaz olabiliyor.

Uzatmalarda Afobe’nin attığı gol de teselli ikramiyesidir!

Bu arada, 83’te Yusuf Sarı’ya yapılan hareketin penaltı verilmemesi, Ali Palabıyık ve VAR’dakilerin Trabzonspor’da penaltı atacak oyuncunun olmadığını bildiklerinden olsa gerek!