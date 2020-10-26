Trabzon başladı Fenerbahçe bitirdi

Hakikaten Trabzonspor çok şanssız! Ekuban ve Abdülkadir Parmak haftalardır oynamıyor. Böyle bir maçta olmamaları bordo-mavili takım için çok büyük kayıptı. Allah’tan Nwakaeme iyileşip son anda imdada yetişti. Ve cezası sona eren Flavio...

İki takımın oyuncu kadrosunu kantara koyduğunuzda fark var. Dahası Fenerbahçe bir 11 daha çıkarabilir. O anlamda Fenerbahçe ne kadar avantajlı ise Trabzonspor, eldekilerle durumu idare etmeye çalışıyor.

İlk yarının özetine gelince...

Trabzonspor, ilk yarının başlarında Fenerbahçe’nin ataklarını savurduktan sonra topa daha fazla sahip olarak, pas yüzdesini artırarak, belki de sezonun en iyi oyununu sahneye sürdü. Ceza sahası içerisinde Caner’in Abdülkadir’e yaptığı hareket VAR’a dahi gitmeden; Afobe, Lemos ile Sosa’nın paylaşamadığı topu ikram kabul edip, Altay’ın kalesine gönderdiğinde dakikalar 23’ü gösteriyordu.

Gustavo’nun Abdülkadir Ömür’e faulü, “Ceza sahası içinde mi, dışında mı?” sorusu, sadece dün akşamın değil, haftasının tabii ki de en önemli sorusu! Bir zahmet ona da bakılsaydı fena olmazdı hani!

İkinci yarıya Fenerbahçe hızlı ve de golle başladı. Sarı-lacivertlilerin kazandığı ilk gol öncesi Hugo’ya yapılan faulü görmeyen Cüneyt Çakır’a da fazla görmemek lazım... Zira ilk yarıda birçok pozisyonu görmemişti!

Beraberlik golü sonrası Fenerbahçeli oyuncular ne kadar moral bulmuşsa, coşkulu oynamaya çalışmışsa; bordo-mavili oyuncular o derece oyun disiplininden ve de oyundan koptular. Anlayacağınız; ilk yarı esen Trabzonspor’dan ikici yarıda eser yoktu sahada.

Özetlersek; geniş kadroya sahip Fenerbahçe, kısıtlı kadroyla mücadele eden Trabzonspor’u ikinci yarıdaki arzulu oyununa Cisse’nin de katılımıyla mağlup etti.