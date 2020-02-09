Trabzonsporluların meşhur bir sözü var; “ Bize her yer Trabzon.”

Trabzonspor’da işler yolunda gidince, diğer bir ifadeyle ufukta şampiyonluk görününce, havanın çok soğuk ve karlı olması onlar için hiç önemli değil; dünyaya nam salmış o cümleyi bayağı bi hissettiriyorlar ve de hissettirmeye başladılar, dün olduğu gibi… İlerleyen haftalar sayılarının geçmişe oranla daha çok fazla olacağını, seslerinin çok daha gür çıkacağını şimdiden söylemek mümkün!

Maça gelince…

Dün ilk yarı Trabzonspor’u tanıyana aşk olsun! Kırmızı-siyahlı oyuncular, bordo-mavililerin tüm pas bağlantılarını kesti. İlk devre Ankara’nın sert havasına çarpılmamışlarsa; bunu önce Uğurcan’a, sonra da boş kaleye topu yollayamayıp auta atan Nadir’e borçlular… Ayrıca Gençlerbirliği de bir kişi eksik kalmamış ise, bunu hem Hüseyin Göçek hem de VAR’daki hakemlere borçlu. Zira Nadir’in, Hüseyin Türkmen’e yaptığı hareket net kırmızı idi!

Soyunma odasında Hüseyin Çimşir, oyuncularına ne demişse artık? İkinci yarı bambaşka bir Trabzonspor vardı sahada; pas yapan, kanatları kullanan ve de mücadele eden…

İlk yarı Uğurcan Çakır için neler demişsek, ikinci yarı için de aynı cümleleri Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt için de söyleyebiliriz, kalesinde adeta devleşti, müthiş kurtarışlara imza attı…

Bordo-mavili takım, yüksek tempo eşliğinde oyunu sürekli kanatlara taşıyıp, hücumda genişlik yaratarak oynamasının karşılığını penaltı ile aldı.

Nwakaeme’nin attığı gol öncesi, Sörloth, Abdülkadir ve kaptan Sosa’nın, A.Ş’leri kıskandıracak şekilde yardımlaşmaları-paslaşmaları, futbol alt yapı eğitimlerinde gösterilmesi gereken hareketlerdir!

Uzun lafın kısası, Trabzonspor, taraftarı ile el ele, kol kola yoluna doludizgin devam ediyor…

Not: Sörloth’e gösterilen bir kırmızı var ki…

Norveçli, futbol hayatında ( 183 maç) ilk kez kırmızı kart görmüş. Ağzı olup dili olmayan, rakip ne yaparsa yapsın dönüp bakmayan kuzeyin oğlunu da zıvanadan çıkardılar ya! Sen hakem ve de VAR olarak Sörloth’a arkadan yapılan hareketleri görme ( sokakta yapılsa cezası altı aydan başlar!) inanılır gibi değil!