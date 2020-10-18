Ekuban, Nwakaeme ve Abdülkadir Parmak’ın olmayışı Trabzonspor için büyük kayıp; adeta kolunuz, kanadınız kırık! Sosa, Novak ve Sörloth’un da ayrılışını hesaba katarsak; ‘nerede o geçen yıl ki Trabzonspor?’ diye sorası geliyor insanın.

Biri geçen yılın şampiyonu, diğeri ikincisi... İlk dört haftaya bakıldığında ikisinde de geçen seneden eser yok.

Doğruyu söylemek gerekirse, iki takıma bulundukları yer ve oynadıkları futbol yakışmıyordu.

Dün akşam İrfan Can’ın kendi pişirip, kendi attığı gole dek (Baker’in hatası var) bordo-mavili takım oyuncuları o kadar bireysel hatalar yaptılar ki, Başakşehirli oyuncular yakaladıkları fırsatları değerlendiremediler.

Trabzonspor’un da bir-iki pozisyonu vardı, hepsi o kadar, kaleci Mert’in de hakkını teslim edelim, bilhassa ilk yarıda...

Golden sonra İstanbul temsilcisi silkindi, kendine geldi. Trabzonsporlu oyuncular bırakın tepkiyi, izlemekle yetindiler.

Tepki veremezseniz; izlersiniz! Çünkü iki takım arasında kadro olarak bayağı bir fark var, kadro değişkenliğini de işin içine katarsanız; rakibin oyununa teslim olursunuz... Golden sonra etkili oynamaya başladı Başakşehir.

Mesela Trabzonspor’un yenileri çok etkisizdi, adeta yokları oynadılar. Onların yanı sıra orta sahada Kamil Ahmet ve Safa yeterli değildiler. Hal böyle olunca, onca da sakat olunca, kadrosunu bozmayan geçen yılın şampiyonu karşısında, her ne kadar lige kötü başlamış olsalar da şansınız olmaz, adınız ne olursa olsun...

Özetle, dün iyi oynadı diyeceğimiz bir oyuncu yoktu sahada, kısaca Trabzonspor iyi değil... Milli arayı iyi kullanmadıkları belli oluyor.