Trabzonspor şampiyon olursa;

En büyük servet; sağlık elbet!
Hepimizin-herkesin en büyük dileği; hayatın-yaşamın bir an evvel normale dönmesi, eski günlere dönülmesi…
Ve…
Futbola kaldığı yerden devam edilmesi…
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Amma velâkin…
Her şeye rağmen hayat devam ediyor…
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Trabzonsporlular geçtiğimiz hafta, bordo-mavi takım uğruna can veren Trabzonsporluları andılar.
Evet, onların ölüm yıldönümüydü geçen hafta.
1992 Yılında Samsun’da;
Neşat Akyazı, Kürşat Akyazı, İsmail Akyazı, Yusuf Sevgi, Hasan Sevgi, Ziya Kara…
1997’de Kızılcahamam’da;
Faruk Genç, Alaattin Aygün, Gökmen Karakullukçu, Bülent Dönmez, Kemal Yılmaz, karayolunda trafik canavarının kurbanı olmuşlardı.
Taraflı tarafsız herkesin içini kor ateş gibi yakan o kazalar maç dönüşleri vuku bulmuştu.
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Hiçbirini unutmadı/unutmuyor Trabzonspor’un çocukları…
Her yıl olduğu gibi, bu yıl da rahmetle, minnetle, saygıyla andılar, hatırlattılar.
Sosyal medya başta olmak üzere hepsinin ruhuna, herkese bir Fatiha okuması için çağrıda bulunuldu.
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Bünyamin Kahriman, Serhat Kırkayak, Mesut Keleş, Şeref Vanlıoğlu ve Sefer Köse de benzer kaderi yaşadılar, 2009 Yılında, Samsun Tekkeköy’de.
Hepsinin ortak sevdası-aşkı Trabzonspor’du.
1996 Mayısında Trabzonspor şampiyonluğu kaybedince canına kıyan Mehmet Dalman ve Hüsnü Civelek gibi…
2011 Yılında Eskişehir-Trabzonspor maçının olduğu gün kalp krizi geçirip hayata gözlerini yuman Mustafa Çelik gibi.
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Bu yıl ligin şampiyonlukta en iddialı takımı Trabzonspor. Camia şampiyonluğa inanmış, bordo-mavili futbolcular gibi kenetlenmişler…
Dememiz o ki:
Trabzonspor bu yıl şampiyon olursa ( olacağına ben de inananlardanım),
Trabzonsporlu futbolcular (takım halinde), formasını giydikleri takım için yollarda can veren, hayatını feda eden Trabzonsporlu taraftarların kabrini ziyaret etmeliler!
Hatta “ Ölümüme değil de, Trabzonspor’un şampiyonluğunu görmeden ölürsem işte ona kahrolurum!” diyen 14 yaşındaki Gökhan Uzun’u bile…
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Unutmadan…
Trabzonspor şampiyon olursa;
Ölüm döşeğinde “ Trabzonspor şampiyon olduğunda müjdeli haberi mezarıma gelip bana verin!” vasiyetinde bulunanların; torunları, çocukları ve yakınları onların son arzularını da yerine getireceklerdir!