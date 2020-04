En büyük servet; sağlık elbet!

Hepimizin-herkesin en büyük dileği; hayatın-yaşamın bir an evvel normale dönmesi, eski günlere dönülmesi…

Ve…

Futbola kaldığı yerden devam edilmesi…

*

Amma velâkin…

Her şeye rağmen hayat devam ediyor…

*

Trabzonsporlular geçtiğimiz hafta, bordo-mavi takım uğruna can veren Trabzonsporluları andılar.

Evet, onların ölüm yıldönümüydü geçen hafta.

1992 Yılında Samsun’da;

Neşat Akyazı, Kürşat Akyazı, İsmail Akyazı, Yusuf Sevgi, Hasan Sevgi, Ziya Kara…

1997’de Kızılcahamam’da;

Faruk Genç, Alaattin Aygün, Gökmen Karakullukçu, Bülent Dönmez, Kemal Yılmaz, karayolunda trafik canavarının kurbanı olmuşlardı.

Taraflı tarafsız herkesin içini kor ateş gibi yakan o kazalar maç dönüşleri vuku bulmuştu.





*

Hiçbirini unutmadı/unutmuyor Trabzonspor’un çocukları…

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da rahmetle, minnetle, saygıyla andılar, hatırlattılar.

Sosyal medya başta olmak üzere hepsinin ruhuna, herkese bir Fatiha okuması için çağrıda bulunuldu.

*

Bünyamin Kahriman, Serhat Kırkayak, Mesut Keleş, Şeref Vanlıoğlu ve Sefer Köse de benzer kaderi yaşadılar, 2009 Yılında, Samsun Tekkeköy’de.

Hepsinin ortak sevdası-aşkı Trabzonspor’du.

1996 Mayısında Trabzonspor şampiyonluğu kaybedince canına kıyan Mehmet Dalman ve Hüsnü Civelek gibi…

2011 Yılında Eskişehir-Trabzonspor maçının olduğu gün kalp krizi geçirip hayata gözlerini yuman Mustafa Çelik gibi.

*

Bu yıl ligin şampiyonlukta en iddialı takımı Trabzonspor. Camia şampiyonluğa inanmış, bordo-mavili futbolcular gibi kenetlenmişler…

Dememiz o ki:

Trabzonspor bu yıl şampiyon olursa ( olacağına ben de inananlardanım),

Trabzonsporlu futbolcular (takım halinde), formasını giydikleri takım için yollarda can veren, hayatını feda eden Trabzonsporlu taraftarların kabrini ziyaret etmeliler!

Hatta “ Ölümüme değil de, Trabzonspor’un şampiyonluğunu görmeden ölürsem işte ona kahrolurum!” diyen 14 yaşındaki Gökhan Uzun’u bile…

*

Unutmadan…

Trabzonspor şampiyon olursa;

Ölüm döşeğinde “ Trabzonspor şampiyon olduğunda müjdeli haberi mezarıma gelip bana verin!” vasiyetinde bulunanların; torunları, çocukları ve yakınları onların son arzularını da yerine getireceklerdir!