Meydan iki takıma kaldı artık; Trabzonspor ve M. Başakşehir.

Trabzonspor için öyle bir maç ki; kaybetmeye tahammülü yok, adeta sezona bedel karşılaşma.

Öyle bir maç ki, A. Alanya’dan alacakları bir galibiyet, Trabzonspor camiasında, şampiyonluk şarkıları daha gür ve daha kalabalıkla söylenmeye başlanacak; moraller tavan yapacaktı.

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Sosa ve Nwakaeme’nin olmaması onlar adına büyük kayıptı!

Lige damga vuran iki yıldızın oynamaması; şampiyonluğa oynayan bir takım için ne kadar büyük bir şanssızlık olduğunu anlatmaya gerek yok sanırım, üstelik hem deplasmanda oynuyorsunuz hem de rakip evinde bileği kolay bükülmeyen, geniş alanda etkili olan A. Alanyaspor.

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Tüm bunlara rağmen bordo-mavili takım golle başladı iyi de başladı. A. Alanyaspor defansının hatasını affetmeyen Sörloth’un, Abdülkadir Ömür’e “ al da at” dediği pozisyon; Trabzonspor’da işler yolunda.

Doğrusunu söylemek gerekirse A. Alanyaspor da beklediğimiz ve de tahmin ettiğimiz kadar iyi değildi, ancak bordo-mavili takımın defansı o kadar büyük hatalar yaptı ki, adeta rakip takım defansına nazire yaparcasına.

Şampiyonluğa oynayan bir takımın defansı bu kadar hata yaparsa; sonucun ne olacağını tahmin etmek o kadar zor olmasa gerek. Cisse de gereğini yaptı ve takım arkadaşların oynama iştahını artırdı.

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İkinci yarı, sakatlanan Uğurcan’ın yerine oyuna giren Erce, inanılmaz pozisyonlara imza attı. Kalesinde devleşti desek yeridir! Ondan da bir yere kadar, daha ne yapsın genç kaleci?

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Trabzonspor’un ilk golünü atan Abdülkadir Ömür’ün, Novak’a meşin yuvarlağı paraşütle indirir gibi önüne bırakıp; 2-1 öne geçtikten, bitti, Trabzonspor emin adımlarla şampiyonluğa derken, uzatmaların son saniyesinde yenilen o gol, tüm planlarını altüst etti Trabzonspor’un ve Trabzonsporluların, moraller yerle bir!

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Şampiyonluğa oynayan bir takım, son bölümlerle top yaparak oyunu tutmalı, soğutmalı. Hadi oyuncular yapmadı-yapamadı, Hüseyin hoca oyuncu değişiklileriyle pekâlâ zamanı eritebilirdi…

Ayrıca bu kadar geri yaslanmanın anlamı yok. Üstelik gol “yoldayım, geleceğim demeye” başladı!

Unutmadan, iki puan kaybı pozisyon olmayan yerde rakibine sert hareket yaparak oyun dışı kalan, takımını bir kişi eksik bırakan Hosseine’yi yazar!

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Bitirelim, Trabzonspor Sosa ve Nwakaeme’yi çok arıyor!

Sahi, ikinci yarının beş dakika uzaması için ne oldu? O da ayrı bir soru, ilk yarı Abdülkadir Ömür’e yapılan sert hareketi görmeyenlere?