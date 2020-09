Trabzon(spor) ve Trabzonsporlular…

“ Kökü Trabzon’da, dalları dünyayı saran koca bir çınardır” der, Trabzonsporlular.

Milyonlarca insan görmeden-gitmeden Trabzon’a âşık olmuşsa, en büyük sebebi; Trabzonspor’dur elbet…

**

Uzun yıllar şampiyon olamamasına rağmen taraftarı azalmayan aksine bir o kadar artan, efsane başkanlardan Şamil Ekinci’nin “ Trabzonspor, o’na hayat verenlerin hayatıdır” dediği kulüpten bahsediyoruz.

**

Trabzonsporlular, Trabzonspor’u şampiyon olsun diye sevmediklerini söylerler.

O’nu anadan-babadan-yardan-yavukludan, kısacası aileden biri olarak kabul ederler…

O’nun için;

Dededen, babadan kalan miras değil, çocuklarına-torunlarına bırakılacak en değerli emanettir derler…

**

Birçok Trabzonsporluya “ neden Trabzonspor?” diye sorulduğunda, “karakterimi temsil ediyor…” cevabını alırsınız!

**

İki sevgili arasında da test sorusudur aynı zamanda…

Cevap ” Trabzonspor” olursa sınav geçilir!

**

İşyerlerinin “ Besmele” ile açıldığı, Trabzonspor’la kapandığı şehirde gazetelerin son sayfadan okunmaya başlandığını duymayan/bilmeyen yoktur…

**

Yeni doğan çocukların kulağına okunan ezanla başlayan hayat Trabzonspor şarkılarıyla, marşlarıyla, efsanelerin hikâyeleriyle sürer gider… Bu yüzdendir; Trabzonsporlularının sayısının her geçen yıl çoğalması ve de birbirlerine bu denli bağlı olması…

**

Ölmeden evvel, torunlarına ve de çocuklarına “ Trabzonspor şampiyon olduğunda mezarıma gelip müjdeli haberi bana verin” sözü, Trabzonsporlular için sözün bittiği, boğazların düğümlendiği yerdir!

**

Ameliyattan yeni çıkan bir hastanın kendine geldiğinde ilk söylediği ya Trabzonspor marşıdır ya da maçın kaç kaç bittiği sorusudur!

**

Trabzonsporlular için Trabzonspor o kadar çok anlam ifade eder ki; ne yazmakla ne konuşmakla biter…

Çünkü Trabzonspor onların yaşam kaynağıdır!

Trabzonspor başarılı olursa; keyiflidirler, mutludurlar, hal böyle olunca esnafa, bankalara olan borçları ve de sağlıkları bile ikinci planda kalır!

Takımları başarısız olduğunda; adeta her birinin dünyası kararır!

İşte o yüzden; Trabzonspor başarılı olmak, şampiyonluğa oynamak zorundandır!

**

Bitirirken…

Trabzonlu Trabzonsporların, başlarının tacı Trabzonlu olmayan Trabzonsporlular olduğunu, onlar için o koca çınarın her bir yaprağı onlarından biri olduğunu da bir kenara not düşelim istedik!