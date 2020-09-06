Trabzon(spor) ve Trabzonsporlular…

“ Kökü Trabzon’da, dalları dünyayı saran koca bir çınardır” der, Trabzonsporlular.
Milyonlarca insan görmeden-gitmeden Trabzon’a âşık olmuşsa, en büyük sebebi; Trabzonspor’dur elbet…
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Uzun yıllar şampiyon olamamasına rağmen taraftarı azalmayan aksine bir o kadar artan, efsane başkanlardan Şamil Ekinci’nin “ Trabzonspor, o’na hayat verenlerin hayatıdır” dediği kulüpten bahsediyoruz.
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Trabzonsporlular, Trabzonspor’u şampiyon olsun diye sevmediklerini söylerler.
O’nu anadan-babadan-yardan-yavukludan, kısacası aileden biri olarak kabul ederler…
O’nun için;
Dededen, babadan kalan miras değil, çocuklarına-torunlarına bırakılacak en değerli emanettir derler…
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Birçok Trabzonsporluya “ neden Trabzonspor?” diye sorulduğunda, “karakterimi temsil ediyor…” cevabını alırsınız!
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İki sevgili arasında da test sorusudur aynı zamanda…
Cevap ” Trabzonspor” olursa sınav geçilir!
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İşyerlerinin “ Besmele” ile açıldığı, Trabzonspor’la kapandığı şehirde gazetelerin son sayfadan okunmaya başlandığını duymayan/bilmeyen yoktur…
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Yeni doğan çocukların kulağına okunan ezanla başlayan hayat Trabzonspor şarkılarıyla, marşlarıyla, efsanelerin hikâyeleriyle sürer gider… Bu yüzdendir; Trabzonsporlularının sayısının her geçen yıl çoğalması ve de birbirlerine bu denli bağlı olması…
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Ölmeden evvel, torunlarına ve de çocuklarına “ Trabzonspor şampiyon olduğunda mezarıma gelip müjdeli haberi bana verin” sözü, Trabzonsporlular için sözün bittiği, boğazların düğümlendiği yerdir!
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Ameliyattan yeni çıkan bir hastanın kendine geldiğinde ilk söylediği ya Trabzonspor marşıdır ya da maçın kaç kaç bittiği sorusudur!
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Trabzonsporlular için Trabzonspor o kadar çok anlam ifade eder ki; ne yazmakla ne konuşmakla biter…
Çünkü Trabzonspor onların yaşam kaynağıdır!
Trabzonspor başarılı olursa; keyiflidirler, mutludurlar, hal böyle olunca esnafa, bankalara olan borçları ve de sağlıkları bile ikinci planda kalır!
Takımları başarısız olduğunda; adeta her birinin dünyası kararır!
İşte o yüzden; Trabzonspor başarılı olmak, şampiyonluğa oynamak zorundandır!
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Bitirirken…
Trabzonlu Trabzonsporların, başlarının tacı Trabzonlu olmayan Trabzonsporlular olduğunu, onlar için o koca çınarın her bir yaprağı onlarından biri olduğunu da bir kenara not düşelim istedik!