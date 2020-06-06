Ligin aşağısı ateş hattı!

Yukarısı Trabzon-İstanbul hattı!

Lider Trabzonspor, en büyük rakipleri Başakşehir ve Galatasaray.

**

Kalan, yani oynanacak olan şu 8 hafta var ya 8 hafta; bir ömre bedel;

Resmen 8 hafta ama…

Kısmen 8 ay, 8 sezon gibi uzun gelecek-sıkıntı verecek bazılarına!

Saçını-başını yolanlar! Sıkıntıdan tırnak uçlarını yiyenler!

Kalbi tekleyenler, tansiyonu inip-çıkanlar ve şekeri yükselenler!

**

Seyirci olmayacağı için hakemler biraz daha rahat olacaktır muhtemelen!

Temennimiz; cesur karar vermeleri, etkilenmeden, korkmadan, çekinmeden!

Dileğimiz; daha önce VAR’A bakarak-bakmayarak yaptıkları hataları tekrarlamamaları!

**

Şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi’ne gidebilmek o kadar önemli, o kadar hayati ki!

Zira bütün takımlar Lira’ya, Dolar’a, EURO’YA; kurak toprağın yağmura olduğu gibi hasret!

Şampiyon olup, kapağı bir an evvel Şampiyonlar Ligi’ne atmak; o kulüp için kurtuluş demek, ilaç, oksijen, su ve gıda demek!

**

Kalan 8 haftada ( daha önce yazmıştık) kimse takımlarından iyi ve tempolu futbol beklemesin!

Psikolojik etkenler kendine birinci sırada yer bulacak… Sabır ve destek!

Nasıl ki futbol sahada oynanan oyunların toplamı değil; saha dışı etkenler devreye sokulacak, kulaktan dolma, oradan-buradan duyma, bir yerlerden ortaya atılacak aslı-astarı olmayan haberler!

Hedefte tabi ki oyuncular olacak.

**

Konumuz Trabzonspor olduğu için bordo-mavili takımdan örnekler verelim.

Kaptan Sosa, şampiyonluğa emin adımlarla koşan Trabzonspor’un eli-ayağı-kalbi, lideri, temel direği… Novak da o direkleri oluşturan ana yapının arka sol direği!

İki oyuncunun kontratı bu sene biteceğinden, psikolojik savaşın fitili o bölgeden ateşe verildi…

Çıkan-çıkartılan haberlerin ateşi, Trabzonspor başkanının yaptığı açıklamayla söndü-söndürüldü!

Haftaların boyu kısaldıkça değişik taktiler artarak devreye sokulacaktır, dikkat!

**

Tüm bunların sebebi; Trabzonspor camiasının enerjisini bölme-düşürme adına yapılan saha dışı oyunlarıdır. Amaç şampiyonluğa giden takım taraftarının dikkatini başka yere çekmektir, odaklanmalarını engellemektir.

( “Evde hayat var” deyip dışarı çıkmadığımız günlerde sosyal medyada yaptığımız canlı yayınlarda konuyu ele alıp, her programda Trabzonsporluları dikkatli olmaları konusunda bilgilendirmiştik!)

**

Gelinen noktada Trabzonsporlular merak ediyor:

Oyuncular bu durumdan olumsuz etkilenir mi?

Milyonlarca bordo-mavili taraftarın Trabzonspor’un şampiyonluğuna konsantrasyonu futbolcuları daha iyi motive eder-edecektir de: “ Siz şampiyon olacaksınız!”

**

UEFA’nın ceza haberi, Trabzonsporluların moralini kısa sürede yerle bir etti ama etkisini iki saat içinde kaybetti!

O haberin, Trabzonsporlu oyuncular hakkında algı yapıp amacına ulaşamayanları mest ettiğini, onlara ‘ondan iyisi Şam’da kayısı’ gibi geldiğini de parantez içinde söyleyelim.

**

Hukukçuların yaptığı açıklamalara göre Trabzonspor’un cezası kaldırılır!

Kaldı ki Trabzonspor böyle bir durumda ceza alırsa; ülkemizdeki diğer takımların hangi tür cezalar ile karşılaşabileceğinin hesabını varın siz yapın!

Dememiz odur ki…

Trabzonsporlular, hiçbir şeye aldırmadan, kafaya takmadan, takımları Şampiyonlar Ligi’ne gidecekmiş gibi aynı coşkuyla, sabırla desteklemeye devam etmeliler; şampiyonluğun ve Şampiyonlar Ligi’nin yanı sıra şampiyon olacak takıma gençlerin de katılımıyla gelecek yıllara damgasını vurmaya aday bir Trabzonspor var ufukta!