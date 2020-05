Uğurcan Çakır “Her gün bir tarafa gidiyorum. Büyük takımlarla anılmak, takip edilmek güzel ama Trabzonspor’da hedeflerim var ve bu hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Sırası geldiğinde transferim konuşulur”

Uğurcan Çakır’ın çok iyi bir Trabzonsporlu olduğu herkes tarafından bilinir.

Sporcu bir ailenin çocuğudur aynı zamanda. Amca eski kaleci, baba Trabzon amatör liglerinin eski golcülerinden.

Trabzonspor’un örümcek adamı karakter abidesidir.

Bir diğer ifadeyle ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olanını severim” tanımını yaptığı sporcunun ta kendisidir.

Transfer edilemeyen tek şeyin karakter olduğunu bilirsiniz!

Ailesinin de hakkını teslim edelim, zira bordo-mavililerin gözbebeği “ Önce iyi bir insan” ilkesiyle yetiştirilmiştir;

Hem iyi insan hem iyi sporcu hem de karakter abidesi!





Yıllardır yakinen tanıdığımız Uğurcan Çakır, meşin eldivenleri giyip oynamaya başladığında, bizlere her daim şunları söylemiştir “ Gün gelecek Trabzonspor’umun kalesini ben koruyacağım, efsane oyuncularından olacağım”

O anlamda yıllardır hayalini kurduğu hedefe emin adımlarla koşuyor Mustafa oğlu Uğurcan, bugün Trabzonspor’un şampiyonluğa koştuğu gibi…

Adının Avrupa’da büyük takımlarla anılması elbette sevindirici… Bu da milli kaleci için tabi ki motive edici!

Avrupa devlerinin transfer listesinde olmasına dair ne demiş Trabzonsporluların canı Uğurcan:

“ Hedeflerim var… Sırası geldiğinde transferim konuşulur…”

Milyonlarca Trabzonsporlunun bir hayali olduğu gibi Uğurcan’ın da hayalleri var.

O da çocukluğundan bu yana akşam-sabah hayalini kurduğu; kalesini koruduğu takımın şampiyonluğundan başka bir şey değil!

Genç kaleci için her şey Trabzonspor’un şampiyonluğudur. Milyonlarca Trabzonsporlunun mutluluğudur!

O, Trabzonspor’un şampiyonluğundan başka hiç bir şey düşünmez! Transfer onun için konuşulacak, masaya yatırılacak en son konudur!

Çünkü o…

Trabzonsporlu ailelerin, çocukları dünyaya ‘merhaba’ dediğinde; kulağına okutulan ezandan sonra Trabzonspor marşlarını dinleyerek büyüdüklerini-büyütüldüklerini…

Trabzonsporluların dükkânlarını Besmele ile açtıklarını, gün bitene dek Trabzonspor’u konuştuklarını…

Çocukların yaptıkları çift kale maçlarında, her birinin Trabzonsporlu oyuncularından birinin adını alarak oynadıklarını…

Trabzonsporlu anne-babaların, bebekleri dünyaya gelmeden evvel; forma ve bordo-mavi elbiseciklerini almaya başladıklarını…

Formaların arkasına “ Trabzonspor’un maçı var dediler, dokuz aylık yoldan geldim” önüne de “minik hamsi” yazdırıldığını…

Başta beşikleri olmak üzere odalarının dört bir yanı bordo-mavi renklerle donatıldığını…

Her Trabzonsporlunun, çocuğuna geçmişten günümüze Trabzonspor’un tüm maçlarını izlettiğini…

Ölmeden önce çocuklarına, torunlarına “ Trabzonspor şampiyon olduğunda müjdeli haberi mezarıma gelip söyleyin” vasiyetinde bulanan rahmetlilerin, Trabzonsporlulardan “ Şampiyon olduk” haberini beklediklerini…

Ve…

Milyonlarca Trabzonsporlunun şampiyonluk aşkıyla yanıp-tutuştuklarını çok iyi bilir!

Çünkü Trabzonspor’un örümcek adamı Uğurcan Çakır da onlardan biridir-onlar gibidir!