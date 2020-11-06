Trabzonspor’un yeniden ayağa kalkması için!

Birileri çıkıp da “ Çok olmaya başladılar! Çoluk-çocuk, yaşlı, genç demeden yediden yetmişe stada koşmaya, takımlarına destek olmaya başladılar, 70’li yıllarda olduğu gibi… Şampiyon olurlarsa, birkaç yıla daha damga vururlar, altyapıdan gümbür gümbür gelen gençleri de var, bu Trabzonspor’un durdurulması gerekir” demiş olsa idi…

Bu kadar yapılabilirdi, bu kadar olabilirdi ancak!

Çok değil birkaç ay evvel, bir maçı eksik olmasına rağmen ligin gizli lideri diye bahsedilen Trabzonspor, gelinen noktada bir maç fazla oynamasına rağmen ligin dibinde.

Ve…

Geçtiğimiz sezon rakiplerine bildiği duaları okutturan Trabzonspor’dan,

Yedi haftada sinirden saçını-başını yolan, sıkıntıdan bildiği duayı okuyan Trabzonsporlulara geçiş!

İskelet kadro ile bu kadar oynanırsa,

Giden oyuncuların yeri doldurulamazsa,

Kadro mühendisliğinde inanılmaz hatalar yapılırsa,

Zamanı boşa harcama yetmemiş gibi, gelen oyuncuların zamana ihtiyacı olursa,

Ve de hiçbir deneyimi olmayan teknik adama, Trabzonspor gibi büyük bir takım teslim edilirse;

Olacağı budur!

Puan tablosunda da görüldüğü gibi futbol affetmiyor, cezayı posta pulu gibi yapıştırıyor!

Bu tabloda en masum futbolcular ve taraftardır.

Trabzonspor yönetimi üzdüğü taraftarın gönlünü nasıl alır onu bilemeyiz?

Amma velâkin…

Gençler başta olmak üzere, özgüven kaybı yaşamaya başlayan oyunculara yardımcı olunmalı, daha çok sahip çıkılmalı. O anlamda taraftara da çok büyük iş düşüyor.

Evet, teknik adam değişikliği kaçınılmazdı. “ O, şu, bu olacak” denilirken Abdullah Avcı’da karar kılındı gibi… Avcı kararı bazı kesimlerin hoşuna gitmedi, gayet doğaldır!

Trabzonspor’da teknik adamlık yapmak çok zordur, örnekleri de çoktur; kim göreve gelmiş ise benzer sıkıntıları yaşamış-yaşatılmış bedelini ne yazık ki Trabzonspor ve Trabzonsporlular ödemiştir!

Dememiz o ki:

Hiçbir hocanın elinde sihirli değnek olmadığına-olmayacağına göre, isimlere daha fazla takılmadan Trabzonspor’un selameti için kim gelirse gelsin destek verilmeli, zira takımınızı dünyanın en iyi teknik adamına da teslim etmiş olsanız, yeniden ayağa-atağa kalkmanın, başarılı olmanın yolu birlik-beraberlikten, destek vermekten geçer!