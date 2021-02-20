Trabzon’u salgın durduramadı!

Sakatlıklar ve kart cezalısı (Nwakaeme) yetmiyormuş gibi… Bu defa Covid-19, ağlarını Trabzonspor’un genç file bekçileri için ördü! Kale mecburen Uğurcan’ın yedeğinin (Erce) yedeğinin ( Arda) yedeği 18 yaşındaki Kağan’a teslim edildi. Kağan’ın da yedeği Hakan, 18 yaşında.

Maçın oynandığı saatlerde 18 yaşlarındaki bir çocuğu dışarıda bir yerlere gönderseniz aklınız kalır, merak edersiniz. Sol bek Marlon da yoktu ama Trabzonsporluların aklı-fikri, gözleri kaleyi koruyacak lise öğrencileri Kağan ve Hakan’da idi o anlamda…

Avcı hafta boyu “ … Eksiklerimiz var ancak biz Trabzonspor’uz. Yaşanan sakatlıklar ve hastalıklara rağmen umutsuzluğa kapılmayacağız” diyerek, MP Başakşehir maçına hazırladı öğrencilerini.

Biri geçen yılın şampiyonu, diğeri lig ikincisi ve süper kupa şampiyonu olmasına rağmen, ilk yarıda her iki takım adına “şu da kaçar mı?” diyeceğimiz pozisyon olmadı desek abartmış olmayız. Oyunu kendi sahasında kabul eden ev sahibi, top yorulmaz oyuncu yorulur anlayışıyla meşin yuvarlağı ayaktan ayağa gezdirip, rakibini yormaya ve kalesinden uzak tutmaya çalışan, geniş alanda oynamayı seven Djaniny ve Ekuban’ı topla buluşturmak isteyen Trabzonspor. Düşünün ilk yarıda genç Kağan’ın eli topa değmedi.

MP Başakşehir’de de eksik çok ancak kaliteli ayaklara sahip, alınan başarısız sonuçlar oyuncularda özgüven kaybına yol açmış. Hata yaparız korkusu deyim yerindeyse iliklerine işlemiş!

Ne olduysa; MP Başakşehir’in Trabzonspor kalesine gitmeye başladığı anda oldu; Avcı’nın oyuna müdahale etmesiyle, Yusuf’un oyuna girmesiyle…

Sahi Yusuf’un topla gidişi neydi öyle; o hızı araba ile otobanda yapmış olsa, polis amcası yapıştırırdı cezayı…

Özetle dün gece eksikleri ve hastaları olan Trabzonspor’u Covid-19’da durduramadı, emin adımlarla yoluna devam ediyor Avcı’nın çocukları. 18 yaşındaki Kağan mı? Uzatmalarda üzerine düşeni yaptı sarı çocuk…