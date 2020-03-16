Bazı maçlar vardır sezona bedel... Trabzonspor - M. Başakşehir karşılaşması da onlardan biriydi. Kazanan; ligin bitimine sekiz hafta kala iki gözünden birini şampiyonluğuna kırpacaktı!

Allah, daha büyük sıkıntılardan korusun! Virüsle sadece bizim değil dünyanın başı dertte. En kısa sürede sağlıklı ve de dolu tribünlere kavuşmak dileğiyle!

İşte maç, Nwakaeme’ye yapılan, Fırat Aydınus bir yana, VAR’ın da gözünden kaçan pozisyonla (Net penaltı) başladı... Konu açılmışken, Da Costa’nın, Skrtel’e yaptığı hareket de tartışmaya açık, onu da not düşelim!

Başakşehir, ligimizin en iyi oynayan, en iyi top yapan takımların başında geliyor. Dün iyi oynadılar desek abartmış oluruz. Trabzonspor’un da hakkını verelim, diğer birçok maçta yaptığı hatayı yapıp rakibe geniş alan bırakmadılar, iyi alan daralttılar…

Forvet gününde olsaydı, başta Nwakaeme tabi ki sonuç değişik olabilirdi. Bir diğer ayrıntı; Sörloth, bu kadar yalnız bırakılmamalı. Yalnız bırakıldığında, rakip önlem aldığında harç bitti yapı paydos olabiliyor!

Trabzonspor defansı bir hata yaptı, bedelini de gol yiyerek ödediler. Demba Ba’nın bu derede boş bırakılması, inanılır gibi değil. Bordo-mavili defans adeta ayakta uyudu.

Uğurcan’a da bir parantez açacak olursak; kader adamıydı dünkü maçın; iki müthiş kurtarışı sadece bu maçın değil, sezonun da kırılma anıydı.

Özetle, sonucu Trabzonsporlu oyuncularının yapamadığını yapıp topu kendi ağlarına gönderen Skrtel ve her zamanki gibi gününde olan Uğurcan belirledi.