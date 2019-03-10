Alanyaspor-BB Erzurumspor: 2-1

Skorer - Spor Toto Süper Lig'de Sergen Yalçın yönetiminde başarılı bir grafik çizen Aytemiz Spor Toto Süper Lig'de Sergen Yalçın yönetiminde başarılı bir grafik çizen Aytemiz Alanyaspor , küme düşme hattından kurtulmak isteyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısında daha atak bir futbol sergileyen Akdeniz ekibi, 45+2'de formda golcüsü Papis Cisse'nin golüyle 1-0 öne geçti. Böylece Senegalli forvet gol sayısını 12'ye yükseltti.

48'de ceza sahası içinde top Leo'nun koluna çarpınca hakem VAR'a gitti. VAR'da pozisyon incelemesinin ardından hakem Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. 50'de Papis Cisse'nin penaltısını Sehic kurtardı. Cisse'nin düşürülmesinin ardından hakem bir kez daha penaltıya hükmetti. 59'da Welinton farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

77'de Erzurumsporlu Sunu penaltıdan Dadaşları ümitlendirdi: 2-1. 90+4'te Efecan'ın düşürülmesiyle hakem Kalkavan 4. kez penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Papis Cisse penaltıyı üstten dışarı gitti. Bu sonuçla Alanyaspor puanını 34'e yükseltirken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 22 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında Scuk'un pasında ceza sahasına giren Obertan'ın vuruşunda, top uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.



10. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un Cisse ile bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde incelendikten sonra pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı.



20. dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan Ozan Tufan'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında topa yükselen Welinton, kafayı vurdu. Direğe çarparak içeriye dönen topu Leo kornere attı.



44. dakikada Efecan Karaca sağ kanattan ceza sahası içine topu gönderdi. Sural'in kontrol ettikten sonra kaleye gönderdiği topu Lokman Gör uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında topla buluşan Nsakala'nın vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.



45+2. dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan Efecan Karaca, sağ kanattan son çizgiye inerek içeriye ortaladı. Cisse iyi yükselerek kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 47. dakikada sağ kanattan Erzurumspor ceza sahasına giren Efecan Karaca, Leo'dan sıyrılmak istedi. Topun Leo'nun eline çarptığı gerekçesiyle Mete Kalkavan VAR'a giderek, penaltı noktasını gösterdi.

49. dakikada Cisse'nin kullandığı penaltı atışında, kaleci Sehic topu kurtardı. Daha sonra savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

56. dakikada Alanyaspor'dan Ozan Tufan'ın rakip ceza sahası içinde arka direğe doğru gönderdiği topa yükselen Cisse, Kanstrup'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, Aytemiz Alanyaspor lehine bir kez daha penaltı kararı verdi.

58. dakikada penaltı atışını kullanan Welinton, topu ağlara göndererek, farkı ikiye çıkardı: 2-0.

62. dakikada Ceyhun Gülselam'ın derinlemesine pasında Sural, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

75. dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında ceza sahası içine atılan pas sonrası Leo, Efecan Karaca'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, maçta 3. kez penaltı noktasını gösterdi.

76. dakikada penaltı atışını kullanan Sunu, topu filelerle buluşturarak, farkı bire indirdi: 2-1.

90 2. dakikada hakem Mete Kalkavan maçta 4. kez penaltı noktasını gösterdi. Topla ceza sahası içine giren Efecan Karaca, rakip oyuncu Emrah Başsan'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Bu pozisyonda Mete Kalkavan, penaltı kararı verdi.

90 3. dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Cisse topu üstten auta atarak, maçta kullandığı ikinci penaltı atışını da değerlendiremedi.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 2-1 kazandı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Mehmet Metin, Abdullah Bora Özkara

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Tzavellas, Welinton, Nsakala, Sackey, Ozan Tufan (Dk. 90 Taha Yalçıner), Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Sural (Dk. 78 Cenk Ahmet Alkılıç), Cisse

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Serkan Kurtuluş, Kanstrup, Lokman Gör, Leo, Scuk (Dk. 75 Taylan Antalyalı), İbrahim Akdağ (Dk. 34 Kone), Eduok (Dk. 61 Sunu), Obertan, Emrah Başsan, Munsy

Goller: Dk. 45 1 Cisse, Dk. 58 Welinton (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 76 Sunu (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Kanstrup, Dk. 71 Sunu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 90 1 Cenk Ahmet Alkılıç (Aytemiz Alanyaspor)