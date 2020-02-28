Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler ve kadrolar açıklanıyor

Alanyaspor Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçlardan biri olan zorlu mücadele ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...



ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Alanyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'de oynanacak ve beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...



İLK 11'LER



Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse



Beşiktaş: Karius, Caner, Ruiz, Vida, Gökhan, Atiba, Elneny, Nkoudou, Lens, Boyd, Burak

Beşiktaş ilk 11 haberini böyle duyurdu







Alanyaspor ilk 11 haberini böyle duyurdu







Burak Yılmaz'ın görüntüleri