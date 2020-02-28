28.02.2020 - 18:21 |
Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler ve kadrolar açıklanıyor
Süper Lig'in 24. haftası Alanyaspor Beşiktaş maçıyla açılıyor. Ligde son iki maçında 5 puan kaybeden Beşiktaş, Galatasaray'ı kupada eledikten sonra ligde üst üste iki maçını kaybeden Alanyaspor'a konuk oluyor. Şiddetle 3 puana ihtiyacı olan iki takımın mücadelesine sahne olacak zorlu mücadele öncesi Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda sorularının cevaplarını derledik...
Alanyaspor Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçlardan biri olan zorlu mücadele ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...
ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Alanyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'de oynanacak ve beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...
İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse
Beşiktaş: Karius, Caner, Ruiz, Vida, Gökhan, Atiba, Elneny, Nkoudou, Lens, Boyd, Burak
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Burak Yılmaz'ın görüntüleri