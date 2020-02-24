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24.02.2020 - 11:24 | | DHA

Alanyaspor, Beşiktaş maçıyla çıkışa geçmek istiyor

AYTEMİZ Alanyaspor bu sezonki başarılı grafiğini son 3 maçtan sürdüremedi. Fenerbahçe ile berabere kalan, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor'a mağlup olan Akdeniz temsilcisi, evinde konuk edeceği Beşiktaş maçıyla yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Alanyaspor, Beşiktaş maçıyla çıkışa geçmek istiyor
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Süper Lig'in bu sezon en iyi takımları arasında yer alan Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor, 3 haftadır istediği sonuçları elde edemiyor. Cemil Usta Sezonu'nda başarılı bir grafik çizen Alanyaspor'un bu sezon yalnızca 6 mağlubiyeti bulunuyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyerek yarı finale yükselen turuncu yeşilli takım aynı hafta içinde ligde Fenerbahçe'den deplasmanda 1 puan almayı bildi.

3 BÜYÜK MAÇIN AĞIRLIĞI ÇÖKTÜ

Alanyaspor'un ligde Fenerbahçe'den aldığı 1 puan ve kupada Galatasaray'ı eleme başarısının ardından takıma büyük maçların ağırlığı çöktü. Ligde peş peşe iki mağlubiyet alan Akdeniz temsilcisi tekrardan çıkışa geçmek istiyor. Evinde oynadığı Gençlerbirliği ve deplasmanda Demir Grup Sivasspor maçlarından 1-0'lık skorlarla ayrılması, takımda moralleri düşürdü. Özellikle Sivasspor maçında ortaya konan oyuna rağmen alınan mağlubiyetten rahatsız olan teknik heyet ve futbolcular, 24'üncü haftada 28 Şubat Cuma günü evinde oynayacağı Beşiktaş maçında galip gelmek istiyor. Ön liberoda Ceyhun'un yerine Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen Musa Çağıran'ın istenilenin altında bir performans sergilemesi teknik heyeti düşündürmüş olsa da Ceyhun'un kart cezasının bitmesi ve Salih'in de iyileşmesiyle takımdaki yerlerini almaları bekleniyor.

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Erol Bulut iddialı konuştu

SON 3 MAÇTA SADECE 1 GOL

Alanyaspor son 3 lig maçında sadece Fenerbahçe maçında bir kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 3 maçta 1'er gol gördü. Ligde bu sezon 16 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvenin en yakın takipçisi olan Papiss Cisse, en son golünü Fenerbahçe maçında penaltıdan kaybetti.

YARIŞTAN KOPMAK İSTEMİYORLAR

Demir Grup Sivasspor maçında alınan mağlubiyetin ardından konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bu yarıştan kopmak istemediklerini söyledi. Çalışmalarını bu yönde şekillendiren turuncu yeşilli takım 24'üncü hafta mücadelesi olan Beşiktaş maçı hazırlıklarına da başladı. Geçen sezon Alanyaspor'u çalıştıran ve şu anda Beşiktaş'ın başında bulunan Sergen Yalçın'ın öğrencilerine karşı galibiyet almak isteyen Akdeniz temsilcisi, tekrardan zirve yarışında yer almak için sıkı çalışıyor.

Alanyaspor, Beşiktaş maçıyla çıkışa geçmek istiyor

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