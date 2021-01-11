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11.01.2021 - 17:01 |

Alanyaspor - Kasımpaşa: 1-2

Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleyi 10 kişi kalan Kasımpaşa 2-1 kazandı.

Alanyaspor - Kasımpaşa: 1-2
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Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 2-1 kazandı.

Kasımpaşa'nın gollerini 22. dakikada Hodzic ve 33. dakikada Yusuf Erdoğan attı. Alanyaspor'un golünü ise penaltıdan 39. dakikada Bakasetas kaydetti.

KIRMIZI ÇIKTI
Kasımpaşa'da Haddadi, 25 dakikada Bareiro'ya yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Alanyaspor 30 puanla 5. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 22 puanla 13. sırada yer aldı.

Alanyaspor - Kasımpaşa: 1-2

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar

 Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 77 Tayfur Bingöl), Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Siopis (Dk. 46 Berkan Kutlu), Salih Uçan (Dk. 77 Hasan Hüseyin Acar), Efecan Karaca (Dk. 68 Mustafa Pektemek), Bakasetas, Babacar, Bareiro 

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Brecka, Hadadi, Evren Eren Elmalı, Aytaç Kara, Sadiku, Varga (Dk. 32 Mehmet Feyzi Yıldırım), Yusuf Erdoğan, Thelin (Dk. 84 Furkan Külekçi), Hodzic (Dk. 77 Anıl Koç)

Goller: Dk. 22 Hodzic, Dk. 33 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 39 Bakasetas (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor) 

Kırmızı kart: Dk. 25 Hadadi (Kasımpaşa) 

Sarı kartlar: Dk. 45 Siopis (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 86 Ramazan Köse (Kasımpaşa)

Alanyaspor - Kasımpaşa: 1-2

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MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada orta alanda Efecan Karaca'dan aldığı pası Bakasetas, soldan rakip ceza sahasına giren Babacar'a çıkardı. Babacar'ın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

22. dakikada orta alanda topla buluşan Yusuf Erdoğan, rakip ceza sahası yakınına kadar topu sürdükten sonra Hodzic'e çıkardı. Hodzic'in sert şutu Caulker'ın ayaklarına çarparak, filelerle buluştu: 0-1

32. dakikada Babacar gelen uzun topu kontrol ederek, sağdan bindiren Bareiro'ya çıkardı. Ceza sahsına giren Bareiro'nun vuruşunda kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.

33. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Thelin'in sola gönderdiği ara pasında Yusuf Erdoğan, ceza sahasına girerek çektiği şut ağlarla buluştu: 0-2

37. dakikada rakip ceza sahası dairesi içinde Salih Uçan gelen topu tek pasla koşu yapan Bareiro'ya çıkardı. Topu kontrol etmek isteyen Bareiro, kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 39. dakikada topun başına geçen Bakasetas farkı bire indirdi: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa 2-1 önde tamamladı.

55. dakikada Alanyaspor'dan Fatih Aksoy pası rakip ceza sahası yayı dışına çıkardı. Bakasetas'ın uzaktan sert şutu kaleci Ramazan Köse'den döndü. Dönen topa Bareiro'nun röveşata denemesi üstten dışarı çıktı.

61. dakikada Kasımpaşa faul sonrası Yusuf Erdoğan'ın soldan kullandığı serbest vuruşu Alanyaspor defansı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında Hodzic'in şutunda top üst kale direğine çarparak dışarı çıktı. 

82. dakikada Bakasetas'ın sağ kanattan içeriye gönderdiği topa Fatih Aksoy kafayla vurdu. Kaleye giden topu kaleci Ramazan Köse çıkardı. 

Kasımpaşa rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etti.

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