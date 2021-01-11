Alanyaspor-Kasımpaşa maçında muhtemel 11'ler...

Süper Lig’in 18’inci haftasında Aytemiz Alanyaspor kendi evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Alanyaspor bu sezon evinde hiç kaybetmedi

Evinde İstanbul takımlarına karşı iyi bir oyun ortaya koyan Akdeniz temsilcisi, genel olarak bu sezon evindeki hiçbir maçı da kaybetmedi. Son 5 deplasman maçında istemediği sonuçlar alan Alanyaspor, son 5 deplasman maçını kaybederken, Alanya’daki son 5 maçın 3’ünü kazandı 2’sinde de rakibiyle puanları paylaşmak zorunda kaldı.

Evinde oynadığı son iki maçın ikisini de İstanbul takımlarına karşı oynayan Alanyaspor, önce güçlü rakibi Beşiktaş’ı 2-1, daha sonra son şampiyon Medipol Başakşehir’i 3-0’lık skorlarla mağlup etti.

MUHTEMEL 11'LER:

ALANYASPOR: Marafona, Moubandje, Fatih Aksoy, Steven Caulker, Juanfran, Siopis, Berkan, Tayfur, Bakasetas, Efecan, Bareiro

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Ahmet Oğuz, Brecka, Haddadi, Sadiku, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Alan, Anıl Koç, Hodzic

İKİ ÖNEMLİ OYUNCU CEZALI

Aytemiz Alanyaspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlarken, takımda 2 oyuncu sarı kart cezalısı durumunda. Fenerbahçe maçında sarı kart gören Georgios Tzavellas ve Davidson yarın oynanacak maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın bu iki oyuncunun yerine stoperde Fatih Aksoy'a, sol kanatta da daha önce denediği ve iyi bir performans gösteren asıl mevkii sağ bek olan Tayfur Bingöl'ü oynatması bekleniyor. Takımda ayrıca Manolis Siopis, Francois Moubandje ve geçen hafta sarı kart görerek sınıra ulaşan Berkan Kutlu kart cezası sınırında. Bu maçta kart görmeleri durumunda 20'nci haftada deplasmanda oynanacak Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında cezalı duruma düşecekler.

Öte yandan Alanyaspor'da sakat oyuncuların tamamı iyileşti. Sakatlığını atlatan Ceyhun Gülselam geçen haftadan beri idmanlara çıkarken, bir ameliyat geçiren ve uzun süre takımdan ayrı kalan kaleci Ufuk Ceylan da takımla çalışmalara başladı.